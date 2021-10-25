Забарный становится мастером длинной передачи. Так Динамо одолевало защиту Днепра-1, работал этот элемент и на Камп Ноу

В туре было два центральных матча – "Ворскла" против "Шахтера" и "Динамо" против "Днепра-1". Первый в большей степени оправдал ожидания и дал немало пищи для анализа, второй оказался довольно пресным и сухим.

"Динамо" победило "Днепр-1" на классе, добавив после перерыва аккурат столько оборотов, сколько было нужно для успеха. Команда же Йовичевича в который раз показала, что еще не выросла из коротких штанишек. Тренер говорит о борьбе за чемпионство, однако нужно еще расти даже для борьбы за третье место таблицы.

Это был матч, по итогам которого нельзя говорить о провале "Днепра-1". Но нельзя говорить и о каких-то проблемах, созданных днепрянами для Киева. Да, не клеилась игра у подопечных Луческу до перерыва, но это скорее вина самого "Динамо", а не заслуга "Днепра-1". На второй тайм вышла другая команда, поэтому не замедлил и результат. Первый гол – плоды индивидуальной работы Цыганкова (хотя до этого были пасы в центре поля и длинная передача от Сидорчука, что тоже стоит отмечать). А вот второй можно считать показательным признаком стиля "Динамо" во вчерашней игре.

скриншот - FootballHab

Обратили внимание, как глубокого при владении "динамовцами" мячом сели центральные полузащитники Сидорчук (5-й номер) и Шапаренко (10-й) номер? За ними потянулись соперники и в момент стоп-кадра на чужой половине поля находятся сразу пять игроков "Днепра-1". Высокий прессинг, из-под которого "Динамо" вышло очень просто – с помощью длинной передачи.

скриншот - 2+2

Забарный направил мяч – и на чужой половине поля уйма свободных зон. Дальше уже дело техники. Цыганова зацепился за мяч, убежал, отпасовал, Логинов не сумел перекрыть зону, гол от Гармаша. Длинные передачи были вчера эффективным оружием "Динамо".

Еще в первом тайме, когда проседала опорная зона, где действовали Шепелев и Адриевський, центральные защитники просто грузили мяч вперед на Рамиреса. Чаще всего это делал Илья Забарный, для которого такая игра уже является фирменным почерком. Если принимать во внимание не УПЛ, а более показательные матчи Лиги чемпионов, то Забарный первой передачей выделяется и там.

В течение матча с "Барсой" на "Камп Ноу" он выполнил четыре такие передачи. Одну – на сорок метров, одну - на 48, одну – на 52, еще одну – на 60. Все были точными (прямо на партнеров), а две создавали остроту. То есть, обусловили продвижения команды вперед и влияли на повышение показателя "ожидаемых голов" (xG).

Оцените, как ловко Забарный находил моменты для передач.

Передача Забарного на 52 метра. Перед партнером абсолютно свободная зона и возможность для продвижения вперед. Далее был прострел, к которому, впрочем, не добрался Гармаш / скриншот - InStat

Передача Забарного на 60 метров. Опять перед партнером свободная зона. Однако Цыганков поспешил и выполнил неудачный навес / скріншот - InStat

У Сироты, например, на "Камп Ноу" только одна длинная передача, но и она была не для начала атаки, а для разрядки напряжения у своих владений. Когда-то первую за передачу в сборной Украины много комплиментов отсыпали Ракицкому. Илья Забарный имеет огромный потенциал, чтобы как минимум быть не хуже.