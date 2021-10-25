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Цыганков: Продолжаем верить и идти к своим целям
Полузащитник "Динамо" - о победе над "Днепром-1"
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков поделился эмоциями после победы над "Днепром-1" (2:0) в матче 12-го тура УПЛ.
"Тяжелая игра с хорошим соперником. Продолжаем верить и идти к своим целям", - подписал фото Виктор.
Напомним, Цыганков вышел на поле в старте киевлян и отыграл полный матч, отметившись голом на 50 минуте встречи.
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Источник:Instaram
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