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У Динамо и Шахтера нет конкурентов в УПЛ. Ливерпуль и МЮ – не конкуренты друг другу. Аудиомнение #121
На выходных было много всего интересного
Фото: 1) ФК Динамо; 2-3-4) Getty Images
Обсуждаем поединки уик-энда. Послушать выпуски можно на Megogo Audio (в приложении), Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.
Объясняем, почему в УПЛ нет третьей силы. Точнее, она, может, есть, но это точно не команда. Рассуждаем об удалении Тилля, сравниваем "Динамо" с геймером из популярного мема, говорим об El Clásico, North West derby и Derby d'Italia – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:35 – "Ворскла" – "Шахтер" (0:2);
03:34 – "Динамо" – СК "Днепр-1" (2:0);
06:42 – "Барселона" – "Реал" (1:2);
12:58 – "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" (0:5);
16:49 – "Интер" – "Ювентус" (1:1);
22:48 – Не попадайте в офсайд!
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