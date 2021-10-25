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У Динамо и Шахтера нет конкурентов в УПЛ. Ливерпуль и МЮ – не конкуренты друг другу. Аудиомнение #121

Премьер-лига
(1 голосов)

На выходных было много всего интересного

У Динамо и Шахтера нет конкурентов в УПЛ. Ливерпуль и МЮ – не конкуренты друг другу. Аудиомнение #121

Фото: 1) ФК Динамо; 2-3-4) Getty Images

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединки уик-энда. Послушать выпуски можно на Megogo Audio (в приложении), Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Объясняем, почему в УПЛ нет третьей силы. Точнее, она, может, есть, но это точно не команда. Рассуждаем об удалении Тилля, сравниваем "Динамо" с геймером из популярного мема, говорим об El Clásico, North West derby и Derby d'Italia – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:35 – "Ворскла" – "Шахтер" (0:2);

03:34 – "Динамо" – СК "Днепр-1" (2:0);

06:42 – "Барселона" – "Реал" (1:2);

12:58 – "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" (0:5);

16:49 – "Интер" – "Ювентус" (1:1);

22:48 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Ворскла (Полтава) Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Поль Погба Эль Класико Барселона Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Интер (Милан) Оле Гуннар Сульшер Ливерпуль Мохамед Салах Манчестер Юнайтед Федерико Бернардески Алексей Гуцуляк Виктор Цыганков Роберто Де Дзерби Федерико Кьеза СК Днепр-1 Винисиус Жуниор Оливье Тилль Подкаст Аудиомнение Анатолий Трубин Подкасты UA-Футбол
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
25.10.2021 в 20:55
а кому нужен колхозный дворовой УПЛ --только Дзерби ШД --он ведь ещё не чего не выигравал в своей карьере --может в УПЛ повезёт а ЕК ему не нужны -потому что он не тянет там --слабак
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