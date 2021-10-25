У Динамо и Шахтера нет конкурентов в УПЛ. Ливерпуль и МЮ – не конкуренты друг другу. Аудиомнение #121

Обсуждаем поединки уик-энда. Послушать выпуски можно на Megogo Audio (в приложении), Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

Объясняем, почему в УПЛ нет третьей силы. Точнее, она, может, есть, но это точно не команда. Рассуждаем об удалении Тилля, сравниваем "Динамо" с геймером из популярного мема, говорим об El Clásico, North West derby и Derby d'Italia – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:35 – "Ворскла" – "Шахтер" (0:2);

03:34 – "Динамо" – СК "Днепр-1" (2:0);

06:42 – "Барселона" – "Реал" (1:2);

12:58 – "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" (0:5);

16:49 – "Интер" – "Ювентус" (1:1);

22:48 – Не попадайте в офсайд!