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Игрок Мариуполя: Когда постоянно проигрываешь, это давит психологически
"Азовцы" остаются главными аутсайдерами УПЛ
Фото: ФК Мариуполь
Голкипер "Мариуполя" Олег Кудрик подвел итоги поражения от "Вереса" (0:2) в матче 12-го тура УПЛ.
"Мы играли в футбол, а нам забивали голы. "Верес" ничем нас не удивил в этой игре. Все их голы были исключительно рабочими: второй пришел после контратаки, а первый — на добивании.
Нужно внимательно разбирать эти эпизоды. По горячим следам будет сложно найти виновного в этих ошибках. Нужно сесть всей командой, посмотреть, сделать выводы.
Нам просто необходимо двигаться дальше, поднять голову, и продолжать работать еще больше. Другого выхода попросту не осталось. Когда постоянно проигрываешь, это давит психологически. Мы стараемся находить позитивные эмоции, но это, конечно, тяжело. У нас молодая команда. И этот период надо просто перетерпеть.
Мы выйдем из этой ситуации сильнее, молодые игроки станут мужиками. Это, естественно, не оправдание. Надо работать и, надеюсь, все будет хорошо", - сказал Кудрик.
Напомним, после очередного поражения "Мариуполь" остается главным аутсайдером чемпионата Украины.
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