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Игрок Мариуполя: Когда постоянно проигрываешь, это давит психологически

Премьер-лига
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"Азовцы" остаются главными аутсайдерами УПЛ

Игрок Мариуполя: Когда постоянно проигрываешь, это давит психологически

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Голкипер "Мариуполя" Олег Кудрик подвел итоги поражения от "Вереса" (0:2) в матче 12-го тура УПЛ.

"Мы играли в футбол, а нам забивали голы. "Верес" ничем нас не удивил в этой игре. Все их голы были исключительно рабочими: второй пришел после контратаки, а первый — на добивании.

Нужно внимательно разбирать эти эпизоды. По горячим следам будет сложно найти виновного в этих ошибках. Нужно сесть всей командой, посмотреть, сделать выводы.

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Нам просто необходимо двигаться дальше, поднять голову, и продолжать работать еще больше. Другого выхода попросту не осталось. Когда постоянно проигрываешь, это давит психологически. Мы стараемся находить позитивные эмоции, но это, конечно, тяжело. У нас молодая команда. И этот период надо просто перетерпеть.

Мы выйдем из этой ситуации сильнее, молодые игроки станут мужиками. Это, естественно, не оправдание. Надо работать и, надеюсь, все будет хорошо", - сказал Кудрик.

Напомним, после очередного поражения "Мариуполь" остается главным аутсайдером чемпионата Украины.

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В статье: ФК Мариуполь Верес (Ровно) Олег Кудрик
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Источник:
ФК Мариуполь

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