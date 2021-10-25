Игрок Мариуполя: Когда постоянно проигрываешь, это давит психологически

Голкипер "Мариуполя" Олег Кудрик подвел итоги поражения от "Вереса" (0:2) в матче 12-го тура УПЛ.

"Мы играли в футбол, а нам забивали голы. "Верес" ничем нас не удивил в этой игре. Все их голы были исключительно рабочими: второй пришел после контратаки, а первый — на добивании.

Нужно внимательно разбирать эти эпизоды. По горячим следам будет сложно найти виновного в этих ошибках. Нужно сесть всей командой, посмотреть, сделать выводы.