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Кополовец: Я как конь отдал всю силу и энергию Минаю

Премьер-лига
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Функционер рассказал об отставке Василия Кобина

Кополовец: Я как конь отдал всю силу и энергию Минаю

скриншот youtube

Новина українською

Бывший спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал о своем видении отставки Василия Кобина с поста главного тренера клуба.

- Василия Кобина уволили по делу или незаслуженно?

- Василий выжимал из команды все что мог. У него не было большого ресурса, футболистов. Я знаю, как сложно сделать конфетку за такой короткий период времени. За пару недель до старта чемпионата он еще не знал, что команда будет играть в Премьер-лиге. Это очень сложно. Серьезный специалист в "Минай" не придет, потому что он захочет серьезных капиталовложений.

- Причины увольнения Кобина только спортивные?

- Думаю, что есть еще какие-то причины. Василий не всем нравился в команде, как и я. Многим людям в клубе мы не нравились. Когда мы с президентом начинали строить эту команду, то ими и не пахло. Они вовремя классно подстроились. Я как конь отдал всю силу и энергию "Минаю". Я Кобина предупреждал, что мы с ним еще в конце крайними останемся.

Кобин после возвращения в клуб поработал три или четыре месяца. Сложно что-то сделать за это время. С этой командой он делал все, что мог. Возвращаться в "Минай" - это была его ошибка.

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В статье: Василий Кобин Михаил Кополовец ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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