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Кополовец: Я как конь отдал всю силу и энергию Минаю
Функционер рассказал об отставке Василия Кобина
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Бывший спортивный директор "
- Василия Кобина уволили по делу или незаслуженно?
- Василий выжимал из команды все что мог. У него не было большого ресурса, футболистов. Я знаю, как сложно сделать конфетку за такой короткий период времени. За пару недель до старта чемпионата он еще не знал, что команда будет играть в Премьер-лиге. Это очень сложно. Серьезный специалист в "Минай" не придет, потому что он захочет серьезных капиталовложений.
- Причины увольнения Кобина только спортивные?
- Думаю, что есть еще какие-то причины. Василий не всем нравился в команде, как и я. Многим людям в клубе мы не нравились. Когда мы с президентом начинали строить эту команду, то ими и не пахло. Они вовремя классно подстроились. Я как конь отдал всю силу и энергию "Минаю". Я Кобина предупреждал, что мы с ним еще в конце крайними останемся.
Кобин после возвращения в клуб поработал три или четыре месяца. Сложно что-то сделать за это время. С этой командой он делал все, что мог. Возвращаться в "Минай" - это была его ошибка.
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