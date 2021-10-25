Кополовец: Я как конь отдал всю силу и энергию Минаю

Бывший спортивный директор " Миная " Михаил Кополовец рассказал о своем видении отставки Василия Кобина с поста главного тренера клуба.

- Василия Кобина уволили по делу или незаслуженно?

- Василий выжимал из команды все что мог. У него не было большого ресурса, футболистов. Я знаю, как сложно сделать конфетку за такой короткий период времени. За пару недель до старта чемпионата он еще не знал, что команда будет играть в Премьер-лиге. Это очень сложно. Серьезный специалист в "Минай" не придет, потому что он захочет серьезных капиталовложений.

- Причины увольнения Кобина только спортивные?

- Думаю, что есть еще какие-то причины. Василий не всем нравился в команде, как и я. Многим людям в клубе мы не нравились. Когда мы с президентом начинали строить эту команду, то ими и не пахло. Они вовремя классно подстроились. Я как конь отдал всю силу и энергию "Минаю". Я Кобина предупреждал, что мы с ним еще в конце крайними останемся.

Кобин после возвращения в клуб поработал три или четыре месяца. Сложно что-то сделать за это время. С этой командой он делал все, что мог. Возвращаться в "Минай" - это была его ошибка.