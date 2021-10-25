Их не догонят, или Буферная зона. Акценты зрителя на играх 12-го тура УПЛ

Главной отличительной чертой тура стало увеличение отрыва тандема лидеров от остального мира. Как правило, это происходит из года в год, раньше или позже. В текущем сезоне, на мой взгляд, водоразделом послужил именно этот тур. В котором "Динамо" и "Шахтер" отцепили ближайших преследователей в очных встречах.

Наверное, в полтавском случае можно спорить о том, что могло бы быть если бы… Но по факту мы имеем достаточно уверенные победы обоих фаворитов. И хотя дистанция в пять очков до второго места не выглядит непреодолимой, мне кажется, именно сейчас – когда впереди еще 60% матчей чемпионата – становится ясно: чуда не случится и в этом году.

Ворскла – Шахтер 0:2

Динамо – Днепр-1 2:0

Заря – Колос 1:0

Десна – Александрия 1:1

Металлист 1925 – Ингулец 4:0

Верес – Мариуполь 2:0

Рух – Минай 2:2

Черноморец – Львов 1:1

Зрелищность. В моей зрительской версии лишь три игры из восьми могли претендовать на то, чтобы быть названы смотрибельными. Однозначно лучшим, в этом смысле, назову поединок в Харькове. По общему количеству ярких моментов, вторым станет матч в Одессе, но почти все они здесь уместились лишь в последние полтайма. Также заслужила зрительский зачет игра в Полтаве.

В Киеве и Чернигове мы увидели действо скорее среднего уровня. Традиционно скупым на зрелище оказался поединок в Луцке. Львов, кроме четырех голов, не предложил нам ровным счетом ничего. И откровенно худшим считаю запорожский матч, завершавший тур – с полдесятка угроз воротам, из которых пристального внимания заслужила парочка.

Интрига. Дважды все можно было заканчивать уже после первого тайма. Гол "Зари" на 39-й минуте ответил на все вопросы, поскольку у "Колоса" в этот вечер шансов не было и вовсе. "Металлист 1925" открыл счет пятью минутами позже, и следующими тремя моментами в этой игре стали еще три мяча, забитых в ворота "Ингульца".

"Динамо" закрыло игру через пять минут после перерыва: после гола Цыганкова не наблюдалось четких намерений со стороны "Днепра-1", дабы изменить ситуацию. Шестаков, открыв счет на 64-й минуте, как оказалось, обеспечил победу "Вересу" - "Мариуполя" мы больше не увидели. То же самое можно сказать о "Ворскле", после гола Тете минутой позже.

Дольше середины второго тайма интрига задержалась трижды. На 72-й минуте автогол Векляка спас "Рух" от поражения во встрече с "Минаем". Через десять минут еще могла вырвать победу "Александрия", но черниговец Литовка парировал удар Третьякова. И, наконец, последними могли изменить счет одесситы, но уже перед самым финальным свистком Ильющенков, нейтрализовав удар Цитаишвили, сохранил очко для "Львова".

Логика. Результаты тура получились на редкость закономерными – пожалуй, это был пока самый логичный тур в сезоне. Типичнейшие 2:0 в Киеве и 1:0 в Запорожье (для "Зари"). Такая же ничья во Львове, где, правда, "Рух" с "Минаем" на свои голы не "наиграли". Да и в Одессе с Черниговом, несмотря на минимальное преимущество в моментах соответственно хозяев поля и гостей ("Александрии"), вполне смотрелись 1:1.

Для "Шахтера" с "Ворсклой" адекватнее был бы счет 2:1. И уж никак не крупной, по идее, могла быть победа "Металлиста 1925", реализовавшего четыре голевых шанса из пяти. А единственный, как по мне, нелогичный результат был зафиксирован в Луцке, где по-хорошему "Верес" с "Мариуполем" были достойны ничьей.

Судейство. Это кажется невероятным, но, по большому счету, говорить тут сегодня нам не о чем. Ни одно ошибочное решение арбитров не повлияло на ход и исход игры. Включая абсолютно справедливое удаление полтавчанина Тилля за второе предупреждение. Как бы нам, включая автора, ни хотелось, чтобы это оказалось не так.

Везение. Фортуна полюбила в этом туре "Рух". Дважды он проигрывал в ходе матча. Но сначала, вскоре после перерыва, отыгрался благодаря "бабочке", пойманной вместо мяча кипером "Миная" Кучером. А затем, в середине тайма, Векляк поразил свои ворота, подкорректировав удар Климчука, и хозяева поля во Львове таки-ушли от поражения.

В Одессе удача надвое сказала. Гол Михайленко в середине второго тайма, наверное, не был бы возможен без рикошета от защитника "Львова". Но затем Смирный дважды (!) поражает перекладину гостевых ворот – при 1:0, уже пять минут спустя; и при 1:1 в компенсированное время. Выходит, здесь в везении все же преуспели львовяне.

Личности. Чтобы их сосчитать, мне хватило пальцев одной руки. Самой видной фигурой тура выступает Крыськив, чаще всех принимавший участие в опасных атаках "Металлиста 1925", в том числе, трижды – в голевых. В тройку лучших включу игроков, вышедших на замену, и внесших решающий вклад в результат: Соломона из "Шахтера" и Шестакова из "Вереса". Пожалуй, упомянул бы еще киевлянина Цыганкова.

Вратари в этом туре – вообще мимо кассы. Наибольшее количество важных сэйвов – с натяжкой аж три – насчитал у днепрянина Кожокару, при этом дважды пропустившего. Как видите, еще и лишний палец остался.

Симпатии. Чаще всех в туре на атаку для зрителя играло "Динамо". Следующим идет "Шахтер", но следует учесть, что все его моменты были созданы в большинстве. Затем обязательно упомянем "Металлист 1925" (не путать с реализацией!). Из оставшихся, методом исключения – команду из Одессы. Однако и тут повторюсь: в последние полтайма.

Самым слабым звеном тура назову "Колос", у которого голевые моменты отсутствовали, как таковые. Затем – "Днепр-1", чей единственный шанс случился в дебюте игры. И, разумеется, "Рух", парадоксально забивший дважды, но оба раза – с непосредственной помощью соперников, и больше ничего не создавший.

Таблица. Итак, расстояние между вторым и третьим местом выросло до пяти очков. Казалось бы, не бог весть сколько, но еще раз повторюсь: их не догонят – команды Луческу и де Дзерби слишком не от мира сего для нынешней УПЛ.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 12 10 2 0 31-3 +28 32 2 Шахтер 12 9 2 1 31-6 +25 29 3 Ворскла 12 7 3 2 21-10 +11 24 4 Заря 12 7 2 3 24-15 +9 23 5 СК Днепр-1 12 7 1 4 16-14 +2 22 6 ФК Александрия 12 5 4 3 12-10 +2 19 7 Металлист 1925 12 6 1 5 15-14 +1 19 8 Верес 12 5 3 4 12-12 0 18 9 Десна 12 5 3 4 14-17 -3 18 10 Рух 11 3 3 5 10-14 -4 12 11 Колос 11 3 2 6 7-17 -10 11 12 ФК Минай 11 1 5 5 8-14 -6 8 13 Ингулец 11 2 2 7 9-22 -13 8 14 ФК Львов 12 1 4 7 8-20 -12 7 15 Черноморец 12 1 4 7 12-26 -14 7 16 ФК Мариуполь 12 1 1 10 13-29 -16 4

Прогнозируемые потери очков "Ворсклы" и "Днепра-1" позволили "Заре" после ее скромной победы вклиниться между ними. И сейчас выглядит так, что конкуренция за "бронзу" ограничится этой тройкой. Но хотелось бы верить, что симпатичная мне в этом сезоне "Александрия" в стороне тоже не останется.

А пока "Металлист 1925" и "Верес" поджимают ее, норовя вытеснить из верхней шестерки. Тогда как "Десна" продолжает плавное скольжение вниз. Хотя наибольший отрыв в очках наблюдается как раз между нею и нижней почти половиной таблицы. Но там у людей и матчи в запасе, да и Чернигов уж больно неубедителен нынче.

А ведь в принципе именно им и должна заканчиваться, по идее, настоящая высшая лига украинского футбола. Все, что ниже, скорее напоминает некую буферную зону между УПЛ и Первой лигой. С одной маленькой ремарочкой: "Вересу" тоже место там. То, что команда со столь примитивной игрой забралась так высоко – беда нашего футбола.

Лично для меня происходящее внизу, начиная с десятого места, становится все менее интересным. Да и не внес этот тур туда каких-либо существенных изменений. Скажу больше: перечитал все написанное и пришел к выводу, что он стал одним из самых скучных туров в сезоне.

Анонсы. А следующий тур имеет несчастливый порядковый номер. Как это скажется на нашем восприятии матчей? Во всяком случае, изрядно поковырявшись в их расписании, обнаружил лишь одну игру, которая на сегодня способна вызвать у меня если не повышенный, то устойчивый интерес: "Металлист 1925" - "Заря".

Результаты всех прочих либо выглядят предсказуемыми, либо, скажем так, не будоражат воображение. Особенно вишенка на торте: "Мариуполь" - "Динамо".

Хотя встреча этих же соперников несколькими днями раньше выглядит привлекательнее, с оглядкой на кубковый статус игры на вылет. И будет чертовски жаль, если ее принесут в жертву приоритету борьбы за выживание и интересам "старшего брата" в чемпионате.

Вообще, матчи 1/8 финала Кубка Украины, которые должны пройти в мид-уик, пожалуй, вызывают у меня больший интерес. Чего не наблюдалось уже очень много последних лет. Почти каждая пара имеет свою изюминку. А наиболее, по моему мнению, предсказуемый поединок перенесен на более поздний срок. Так что будем посмотреть…