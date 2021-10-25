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Минай подпишет экс-игрока сборной Украины
Сергей Мякушко вернулся из Польши в Украину
28-летний полузащитник Сергей Мякушко близок к переходу в "
Закарпатский клуб уже договорился с игроком о годичном контракте, однако, поскольку закарпатцы еще не получили необходимые трансферные документы от предыдущего клуба полузащитника — польского "Подбескидзе", то пока не могут дозаявить его для выступлений в чемпионате УПЛ.
Таким образом, Мякушко пока что вынужден ограничиться тренировочным процессом.
Напомним, что в активе футболиста есть выступления за "Динамо", "Ворсклу", "Карпаты" и испанский "Алькоркон". Также он провел 21 матч за ужгородскую "Говерлу", в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.
В составе национальной сборной Украины Мякушко провел один поединок, в 2017 году приняв участие в товарищеском матче сине-желтых против команды Словакии.
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