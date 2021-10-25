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Минай подпишет экс-игрока сборной Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Сергей Мякушко вернулся из Польши в Украину

Минай подпишет экс-игрока сборной Украины

Новина українською

28-летний полузащитник Сергей Мякушко близок к переходу в "Минай".

Закарпатский клуб уже договорился с игроком о годичном контракте, однако, поскольку закарпатцы еще не получили необходимые трансферные документы от предыдущего клуба полузащитника — польского "Подбескидзе", то пока не могут дозаявить его для выступлений в чемпионате УПЛ.

Таким образом, Мякушко пока что вынужден ограничиться тренировочным процессом.

Напомним, что в активе футболиста есть выступления за "Динамо", "Ворсклу", "Карпаты" и испанский "Алькоркон". Также он провел 21 матч за ужгородскую "Говерлу", в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.

В составе национальной сборной Украины Мякушко провел один поединок, в 2017 году приняв участие в товарищеском матче сине-желтых против команды Словакии.

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В статье: Сергей Мякушко ФК Минай
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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
25.10.2021 в 18:16
Зачем?Пусть будет свободным
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