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Шахтер и Металиист интересуются 19-летним хавбеком Сантоса Пирани

Премьер-лига
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Сделка может быть закрыта до конца года

Шахтер и Металиист интересуются 19-летним хавбеком Сантоса Пирани

Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

Новина українською

Ряд европейских клубов, включая украинские "Шахтер" и "Металлист", проявляют интерес к атакующему полузащитнику "Сантоса" Габриэлю Пирани, сообщает Radar Esportes.

Источник утверждает, что по поводу игрока с "Сантосом" уже контактировали "Металлист", "Шахтер", а также французский "Лилль".

Игрока оценивают в 2,5 миллиона евро.

Также отмечается, что сделка может быть закрыта до конца года.

На счету футболиста, который также может сыграть правого и левого вингеров, 5 голов и 2 ассиста в 52 матчах за "Сантос".

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В статье: Шахтер (Донецк) Сантос (Бразилия) Металлист (Харьков) Габриэль Пирани
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Источник:
Radar Esportes

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