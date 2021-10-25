Шахтер и Металиист интересуются 19-летним хавбеком Сантоса Пирани

Ряд европейских клубов, включая украинские " Шахтер " и "Металлист", проявляют интерес к атакующему полузащитнику "Сантоса" Габриэлю Пирани, сообщает Radar Esportes.

Источник утверждает, что по поводу игрока с "Сантосом" уже контактировали "Металлист", "Шахтер", а также французский "Лилль".

Игрока оценивают в 2,5 миллиона евро.

Также отмечается, что сделка может быть закрыта до конца года.

На счету футболиста, который также может сыграть правого и левого вингеров, 5 голов и 2 ассиста в 52 матчах за "Сантос".