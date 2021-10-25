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Шахтер и Металиист интересуются 19-летним хавбеком Сантоса Пирани
Сделка может быть закрыта до конца года
Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
Ряд европейских клубов, включая украинские "
Источник утверждает, что по поводу игрока с "Сантосом" уже контактировали "Металлист", "Шахтер", а также французский "Лилль".
Игрока оценивают в 2,5 миллиона евро.
Также отмечается, что сделка может быть закрыта до конца года.
На счету футболиста, который также может сыграть правого и левого вингеров, 5 голов и 2 ассиста в 52 матчах за "Сантос".
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