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Шахтер и Динамо - в топ-5 академий по количеству воспитанников в европейских чемпионатах
Ну а лидирует амстердамский Аякс
Фото: ФК Шахтер
Футбольная обсерватория CIES составила рейтинг клубов Европы, наибольшее количество воспитанников которых играют в европейских чемпионатах.
В рассчет брались игрокив возрасте от 15 до 21 года включительно, которые провели в одном клубе не менее трех лет.
Лидирует в списке лучших академий амстердамский "Аякс", 81 воспитанник которого сейчас играет в различных европейских чемпионатах.
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В топ-5 также вошли академии лиссабонского "Спортинга" (70) и загребского "Динамо" (70).
Следующий из украинских клубов, "Днепр", подготовил 27 игроков.
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