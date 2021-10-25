Шахтер и Динамо - в топ-5 академий по количеству воспитанников в европейских чемпионатах

Футбольная обсерватория CIES составила рейтинг клубов Европы, наибольшее количество воспитанников которых играют в европейских чемпионатах.

В рассчет брались игрокив возрасте от 15 до 21 года включительно, которые провели в одном клубе не менее трех лет.

Лидирует в списке лучших академий амстердамский "Аякс", 81 воспитанник которого сейчас играет в различных европейских чемпионатах.

" Горняки " по данному показателю находятся на втором месте (75 воспитанников), "Динамо" — 70 игроков и четвертая позиция в рейтинге.

В топ-5 также вошли академии лиссабонского "Спортинга" (70) и загребского "Динамо" (70).

Следующий из украинских клубов, "Днепр", подготовил 27 игроков.