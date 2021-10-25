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Шахтер и Динамо - в топ-5 академий по количеству воспитанников в европейских чемпионатах

Премьер-лига
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(1 голосов)

Ну а лидирует амстердамский Аякс

Шахтер и Динамо - в топ-5 академий по количеству воспитанников в европейских чемпионатах

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Футбольная обсерватория CIES составила рейтинг клубов Европы, наибольшее количество воспитанников которых играют в европейских чемпионатах.

В рассчет брались игрокив возрасте от 15 до 21 года включительно, которые провели в одном клубе не менее трех лет.

Лидирует в списке лучших академий амстердамский "Аякс", 81 воспитанник которого сейчас играет в различных европейских чемпионатах.

"Горняки" по данному показателю находятся на втором месте (75 воспитанников), "Динамо" — 70 игроков и четвертая позиция в рейтинге.

В топ-5 также вошли академии лиссабонского "Спортинга" (70) и загребского "Динамо" (70).

Следующий из украинских клубов, "Днепр", подготовил 27 игроков.

Шахтер и Динамо - в топ-5 академий по количеству воспитанников в европейских чемпионатах - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.10.2021 в 20:00
Реальных, то французы, португальцы и голландцы!
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0
0
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kotіgorok (Чернiгiв)
25.10.2021 в 19:22
Редакцiя, давай список гравцiв-вихованцiв що грають у європейских клубах. ТАм хоч десятка неберться на обидва клуби?
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
25.10.2021 в 19:19
Шахтер и Динамо в этом рейтинге только благодаря тому что по 20 игроков играют в Мариуполе и Черноморце.
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+1
0
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uа-football-2021 (Київ)
25.10.2021 в 18:50
Медведчукові собаки як завжди десь позаду
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+3
0


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