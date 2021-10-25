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Буяльский: Я интернет не читаю. Мне не интересно, что говорят про команду и про меня
Интересный подход к критике
Скриншот: ТК Футбол
Полузащитник киевского "
— "Днепр-1" — хорошая, обученная команда. Футболисты знают, что надо делать на футбольном поле, и в принципе у них в первом тайме хорошо это получалось. Но во втором мы сделали коррективы и добились результата.
— Луческу первым таймом был недоволен?
— Да, первый тайм не очень получился. Днипряне неделю готовились к нашей игре, и у них все хорошо получалось. У нас были моменты, мы должны были забивать, но не забили, и где-то пошла суета, спешка. В общем, не очень сыграли.
— После игры с "Барселоной" было много критики...
— Я интернет не читаю. Мне не интересно, что говорят или пишут про команду и про меня. Мы выходим на каждый матч и доказываем, что мы сильнее. Вот и все. А то, что пишут... Это их работа, ничего страшного.
— В чем феномен Дениса Гармаша?
— (Смеется.) Это наверное у него надо спросить. Не знаю... Правильно готовится.
— Но в раздевалке вы его как-то отмечаете?
— Поначалу — да, а сейчас уже привыкли (улыбается).
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