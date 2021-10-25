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Буяльский: Я интернет не читаю. Мне не интересно, что говорят про команду и про меня

Премьер-лига
(1 голосов)

Интересный подход к критике

Буяльский: Я интернет не читаю. Мне не интересно, что говорят про команду и про меня

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский в эфире Профутбола поделился эмоциями от победы над "Днепром-1" (2:0) в 12-м туре УПЛ.

— "Днепр-1" — хорошая, обученная команда. Футболисты знают, что надо делать на футбольном поле, и в принципе у них в первом тайме хорошо это получалось. Но во втором мы сделали коррективы и добились результата.

— Луческу первым таймом был недоволен?

— Да, первый тайм не очень получился. Днипряне неделю готовились к нашей игре, и у них все хорошо получалось. У нас были моменты, мы должны были забивать, но не забили, и где-то пошла суета, спешка. В общем, не очень сыграли.

— После игры с "Барселоной" было много критики...

— Я интернет не читаю. Мне не интересно, что говорят или пишут про команду и про меня. Мы выходим на каждый матч и доказываем, что мы сильнее. Вот и все. А то, что пишут... Это их работа, ничего страшного.

— В чем феномен Дениса Гармаша?

— (Смеется.) Это наверное у него надо спросить. Не знаю... Правильно готовится.

— Но в раздевалке вы его как-то отмечаете?

— Поначалу — да, а сейчас уже привыкли (улыбается).

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) СК Днепр-1
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (4)
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kotіgorok (Чернiгiв)
25.10.2021 в 21:40
Срати вiн хтiв на вболiвальникiв.
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Spokoyno (Київ)
25.10.2021 в 21:22
Дійсно... чого читати хейтерів! Їм все не так Яскравий представник зграї С... який як той свідок постійно заявляє: "Динамо? Зіграло МЕРЗКО! До речі... з ким вони грали"
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Просто Квашин (Харьков)
25.10.2021 в 20:52
Браво ! Умница ! ДИНАМО КИЕВ !!!!!
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Ol-g (Одесса)
25.10.2021 в 20:48
Буяльский: я единственный человек, о котором не знает Большой Брат
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