Буяльский: Я интернет не читаю. Мне не интересно, что говорят про команду и про меня

Полузащитник киевского " Динамо " Виталий Буяльский в эфире Профутбола поделился эмоциями от победы над "Днепром-1" (2:0) в 12-м туре УПЛ.

— "Днепр-1" — хорошая, обученная команда. Футболисты знают, что надо делать на футбольном поле, и в принципе у них в первом тайме хорошо это получалось. Но во втором мы сделали коррективы и добились результата.

— Луческу первым таймом был недоволен?

— Да, первый тайм не очень получился. Днипряне неделю готовились к нашей игре, и у них все хорошо получалось. У нас были моменты, мы должны были забивать, но не забили, и где-то пошла суета, спешка. В общем, не очень сыграли.

— После игры с "Барселоной" было много критики...

— Я интернет не читаю. Мне не интересно, что говорят или пишут про команду и про меня. Мы выходим на каждый матч и доказываем, что мы сильнее. Вот и все. А то, что пишут... Это их работа, ничего страшного.

— В чем феномен Дениса Гармаша?

— (Смеется.) Это наверное у него надо спросить. Не знаю... Правильно готовится.

— Но в раздевалке вы его как-то отмечаете?

— Поначалу — да, а сейчас уже привыкли (улыбается).