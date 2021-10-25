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УПЛ выступила против проведения чемпионатов мира раз в два года

Премьер-лига
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УПЛ четко выразила свою позицию

УПЛ выступила против проведения чемпионатов мира раз в два года

Новина українською

Украинская Премьер-лига приняла участие в проведении Генеральной Ассамблеи Ассоциации Европейских Лиг, организованной Серией А.

На встрече обсуждали предложение ФИФА о проведении чемпионатов мира раз в два года и прочие вопросы.

УПЛ сообщила, что "четко выразила свою позицию о невозможности введения предложенных изменений".

В итоге, на ассамблее согласовали:

  • нарушение календарного баланса между внутренними клубными соревнованиями и международными клубными и национальными соревнованиями не представляется возможным;
  • Чемпионат мира по футболу и другие континентальные турниры должны происходить согласно с текущей, запланированной частотой проведения;
  • международные паузы на матчи национальных сборных должны претерпеть можно меньших изменений;
  • если какие-то изменения и должны состояться, то только с четким учетом всех лиг (системы проведения осень-весна и весна-осень)
  • периоды отдыха для игроков должны соглашаться на внутреннем национальном уровне.
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В статье: Украинская Премьер-лига
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