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УПЛ выступила против проведения чемпионатов мира раз в два года
УПЛ четко выразила свою позицию
На встрече обсуждали предложение ФИФА о проведении чемпионатов мира раз в два года и прочие вопросы.
УПЛ сообщила, что "четко выразила свою позицию о невозможности введения предложенных изменений".
В итоге, на ассамблее согласовали:
- нарушение календарного баланса между внутренними клубными соревнованиями и международными клубными и национальными соревнованиями не представляется возможным;
- Чемпионат мира по футболу и другие континентальные турниры должны происходить согласно с текущей, запланированной частотой проведения;
- международные паузы на матчи национальных сборных должны претерпеть можно меньших изменений;
- если какие-то изменения и должны состояться, то только с четким учетом всех лиг (системы проведения осень-весна и весна-осень)
- периоды отдыха для игроков должны соглашаться на внутреннем национальном уровне.
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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