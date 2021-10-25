УПЛ выступила против проведения чемпионатов мира раз в два года

Украинская Премьер-лига приняла участие в проведении Генеральной Ассамблеи Ассоциации Европейских Лиг, организованной Серией А.

На встрече обсуждали предложение ФИФА о проведении чемпионатов мира раз в два года и прочие вопросы.

УПЛ сообщила, что "четко выразила свою позицию о невозможности введения предложенных изменений".

В итоге, на ассамблее согласовали: