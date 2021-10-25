  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Леонид Буряк получил в Динамо новую должность
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леонид Буряк получил в Динамо новую должность

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Теперь специалист официально будет советником Игоря Суркиса

Леонид Буряк получил в Динамо новую должность

Новина українською

Экс-главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Леонид Буряк получил в киевском клубе новую должность.

Как стало известно Meta-ratings, известный специалист официально будет советником президента клуба Игоря Суркиса. Леонид Буряк будет введен в штат сотрудников "Динамо".

Специалист будет отвечать за спортивный сектор развития столичного клуба. При этом также Резо Чохонелидзе продолжает занимать должность спортивного директора клуба.

Буряк одновременно также продолжит оставаться бренд-амбассадором столичного клуба, продвигая марку киевского "Динамо" как в Украине, так и на международной арене.

Добавим, что 68-летний Леонид Буряк был главным тренером сборной Украины в 2002-2003 годах. С 1996 по 2000 год он был в национальной команде помощником Йожефа Сабо. В 2005 году Буряк возглавлял "Динамо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леонид Буряк Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...