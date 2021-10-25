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Леонид Буряк получил в Динамо новую должность
Теперь специалист официально будет советником Игоря Суркиса
Экс-главный тренер киевского "
Как стало известно Meta-ratings, известный специалист официально будет советником президента клуба Игоря Суркиса. Леонид Буряк будет введен в штат сотрудников "Динамо".
Специалист будет отвечать за спортивный сектор развития столичного клуба. При этом также Резо Чохонелидзе продолжает занимать должность спортивного директора клуба.
Буряк одновременно также продолжит оставаться бренд-амбассадором столичного клуба, продвигая марку киевского "Динамо" как в Украине, так и на международной арене.
Добавим, что 68-летний Леонид Буряк был главным тренером сборной Украины в 2002-2003 годах. С 1996 по 2000 год он был в национальной команде помощником Йожефа Сабо. В 2005 году Буряк возглавлял "Динамо".
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