Леонид Буряк получил в Динамо новую должность

Экс-главный тренер киевского " Динамо " и сборной Украины Леонид Буряк получил в киевском клубе новую должность.

Как стало известно Meta-ratings, известный специалист официально будет советником президента клуба Игоря Суркиса. Леонид Буряк будет введен в штат сотрудников "Динамо".

Специалист будет отвечать за спортивный сектор развития столичного клуба. При этом также Резо Чохонелидзе продолжает занимать должность спортивного директора клуба.

Буряк одновременно также продолжит оставаться бренд-амбассадором столичного клуба, продвигая марку киевского "Динамо" как в Украине, так и на международной арене.

Добавим, что 68-летний Леонид Буряк был главным тренером сборной Украины в 2002-2003 годах. С 1996 по 2000 год он был в национальной команде помощником Йожефа Сабо. В 2005 году Буряк возглавлял "Динамо".