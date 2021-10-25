Чумак: В Динамо не получилось, потому что я пошел на программу на ТК Футбол

Экс-хавбек " Динамо " Евгений Чумак рассказал, почему у него не получилось заиграть в киевском клубе.

"Я не знаю. Есть мысль, что это может быть из-за того, что я пошел на программу "Моя игра" на телеканал "Футбол". Потому что в то время и Ребров ко мне хорошо относился, и Рауль Рианчо хвалил, после матчей подходил и говорил, что я молодец.

Затем за два тура до конца чемпионата мы поехали с U-20 на чемпионат мира в Новую Зеландию. Там я сыграл все матчи. Мы приехали, а мне тренер дубля говорит, что ты с нами. Пока был в Новой Зеландии, эта программа вышла. Люди посмотрели, кому-то, наверное, не понравилось. Хотя я спрашивал разрешения, могу ли пойти на программу. Мне ответили, что можешь идти без проблем. Вот потом такая непонятная ситуация получилась.

Ладно, если бы была какая-то такая причина — пьянки, девушки, опоздание на тренировку, играл плохо, тогда можно было понять. А так мне сказали, что по этой причине так все получилось с "Динамо". Но не знаю. Очень обидно. Кому-то из руководства, наверное, не понравилось, что я молодой и пошел на программу. Хотя я там ничего такого не говорил. Там просто спрашивали о моем детстве, как в "Динамо" попал, как в Лиге Европы дебютировал. Кто посмотрит программу, увидит, что там ни одного плохого слова о "Динамо" нет и быть не может. Потому что я этот клуб всю жизнь любил и всегда хотел там играть. Я не пошел самовольно, спрашивал разрешение у тренера, он дал добро. Скорее всего, это была ошибка", - сказал Чумак.