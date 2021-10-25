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Арендарук: До того, как Влада Седан ушла от Борячука к Зинченко, они были лучшими друзьями
Девушка ушла от одного из лучших друзей к другому
Экс-вингер юношеских команд "
- Каким Зинченко был в детстве?
- Он был спокойным, целеустремленным, больше времени находился на футбольном поле. Умел пошутить, было видно, что у него есть большое желание работать над собой.
- Он действительно никогда не употреблял алкоголь?
- Три года назад я точно знаю, что это было так. Как сейчас – не в курсе.
- Что говорили в команде, когда Влада Седан бросила Борячука и пошла к Зинченко?
- Меня тогда уже не было в команде, кажется, я уже был в Польше. Как по мне, это неправильно. Я знаю, что они были лучшими друзьями. После этого я уже не общался с Зинченко. Я эту ситуацию не понимаю и это неправильно. Должно быть какое-то табу.
- Как в клубе воспринимали, когда Зинченко уехал в Россию, был скандал?
- Нет, скандала не было. В команде все ребята за него радовались. Понимали, что там у него будет свободный вектор развития. В "Шахтере" золотая клетка, все прекрасно и так далее, но сколько людей завязало с футболом из-за этого…
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