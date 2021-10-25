Цыганык: Интерес Луческу к Довбику никуда не исчез

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал об интересе клубов к форварду " Днепра-1 " Артему Довбику.

"Я знаю об официальной заинтересованность в услугах Довбика двух клубов. Это реальная заинтересованность и не из Украины. Это "Бешикташ" (турки приезжали и смотрели игру нападающего) и "Марсель" (там так же был предметный интерес и процесс переговоров).

Сейчас у Довбика еще продолжается контракт с "Днепром-1" (кажется, еще 2 года). Трансферная цена - думаю, что он стабильностью доказал, что сумма, которую требует за него клуб, а это не маленькие деньги - около 10 млн адекватна. Начиная от 5 млн евро и заканчивая 15 млн евро - в зависимости от того, какой клуб попросит (если "Шахтер" или "Динамо", то это будет 15, а если какой-то европейский клуб - может быть, меньше). Такая политика "Днепра-1".

После Евро-2020 Луческу настойчиво просил президента "Динамо" вступить в переговоры относительно Довбика. Тренер киевлян настаивал на том, что этот форвард на данном этапе нужен "Динамо". Разговоры начались, но цена, которую выставил "Днепр-1", не удовлетворила "Динамо".

Знаю, что интерес Луческу к Довбику никуда не исчез и он, видимо, хотел бы видеть его в своей команде. Но не думаю, что последний матч между командами убедил тренера киевлян, что Довбик так уж нужен киевскому "Динамо". Сейчас я не уверен, что Луческу сейчас будет настаивать на этом трансфере", - сказал Цыганык.