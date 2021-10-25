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Цыганык: Интерес Луческу к Довбику никуда не исчез

Премьер-лига
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(2 голосов)

Тренер после Евро-2020 просил президента клуба вступить в переговоры по игроку

Цыганык: Интерес Луческу к Довбику никуда не исчез

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал об интересе клубов к форварду "Днепра-1" Артему Довбику.

"Я знаю об официальной заинтересованность в услугах Довбика двух клубов. Это реальная заинтересованность и не из Украины. Это "Бешикташ" (турки приезжали и смотрели игру нападающего) и "Марсель" (там так же был предметный интерес и процесс переговоров).

Сейчас у Довбика еще продолжается контракт с "Днепром-1" (кажется, еще 2 года). Трансферная цена - думаю, что он стабильностью доказал, что сумма, которую требует за него клуб, а это не маленькие деньги - около 10 млн адекватна. Начиная от 5 млн евро и заканчивая 15 млн евро - в зависимости от того, какой клуб попросит (если "Шахтер" или "Динамо", то это будет 15, а если какой-то европейский клуб - может быть, меньше). Такая политика "Днепра-1".

После Евро-2020 Луческу настойчиво просил президента "Динамо" вступить в переговоры относительно Довбика. Тренер киевлян настаивал на том, что этот форвард на данном этапе нужен "Динамо". Разговоры начались, но цена, которую выставил "Днепр-1", не удовлетворила "Динамо".

Знаю, что интерес Луческу к Довбику никуда не исчез и он, видимо, хотел бы видеть его в своей команде. Но не думаю, что последний матч между командами убедил тренера киевлян, что Довбик так уж нужен киевскому "Динамо". Сейчас я не уверен, что Луческу сейчас будет настаивать на этом трансфере", - сказал Цыганык.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (5)
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Romerik (YNWA)
25.10.2021 в 23:15
Я: интерес Миная к Месси никуда не исчез. Тот же контекст...
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0
-1
Камонплей
25.10.2021 в 22:49
Рамірес, Шкурин, Бєсєдін, Супряга, Кулач, Каргбо, Гармаш на одне місце треба ще Довбика загноїти
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+2
-1
Камонплей
25.10.2021 в 22:39
тобто вони супрягу торгують за 20 за кордон а Довбика хочуть за 5 на внутрішньому ринку?
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+1
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.10.2021 в 22:25
))))
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+2
-1
Hanter44 (Baburka)
25.10.2021 в 22:18
Ну,ежели Днепр выдвигает подобные финансовые требования,то Динамо со жлобством Суркисов,надеяться не на что.
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+2
-1


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