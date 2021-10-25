Арендарук: Мариуполь – это команда Шаблия. В Украине все молодые игроки в основном его

Экс-игрок " Шахтера " Денис Арендарук рассказал, как агент Вадим Шаблий повлиял на его карьеру.

– Я завершил карьеру, ведь мне сделали так, что я не могу продолжать игровую карьеру на профессиональном уровне в любой команде. Поэтому, в принципе, я и оказался в Польше.

- А в чем же была суть конфликта?

– Когда я был в "Мариуполе", благодаря нескольким людям, не мог играть. Мне уже главный тренер Бабич говорил, что я игрок сборной Украины, у меня все отлично, но игровое время он мне не может дать.

Я знаю, почему Бабич мне не давал игрового времени в "Мариуполе": потому что "Мариуполь" – это команда одного человека, агента, который когда-то был у меня. Я сейчас говорю про Вадима Шаблия.

У меня с ним не очень приятная ситуация вышла. Я, в принципе, мог сам перейти в тот же "Мариуполь". Перешел на одних условиях, которые мне выбивал агент, а он мне сказал давать какой-то процент ему. Я ответил, что есть какие-то обязанности. Если бы он мне поднял зарплату, дал какие-то условия, то это одно. Я не против. Но, так как он ничего не сделал…

И в итоге у нас с ним пошли какие-то проблемы, и после этого вся ситуация началась. Я понимаю, какая это футбольная фигура в нашем государстве. Да и в Европе он уже куда-то движется, но зная то, как он работает... В Украине все молодые футболисты ‒ это его игроки в основном.

Даже при мне в "Мариуполе" была ситуация. У меня был товарищ под первой командой, мы с ним жили вместе на базе. Он не мог дозвониться до Шаблия четыре дня. Говорит мне: "Дэн, сделай что-нибудь, пожалуйста". Я звоню и говорю: "Вадь, набери человеку, он не может до тебя дозвониться". Вадим отвечает: "Хорошо", и опять не звонит ему неделю.

Шаблий – такой человек, если ты заиграл, то он для тебя что-то сделает, потому что он понимает, что на этом заработает.

Если есть какие-то трудные моменты в карьере, то он просто отворачивается.

- Пример?

– С "Мариуполем" очень странный момент был. Мы были на сборах и решался вопрос ‒ продлить аренду или нет. Мне пришла одна зарплата и наступал как раз месяц отдыха. Я позвонил Шаблию и сказал, что хочу свою семью на отдых отвезти. После этого месяца, грубо говоря, начинается сезон.

Вадим сказал, что позвонит в "Шахтер" и спросит их, как будет с зарплатой ‒ потому что они с "Мариуполем" платили наполовину. Позже перезвонил и сказал, что мне после отпуска все выплатят. После него я приезжаю, а мне так ничего и не выплатили.

- В "Мариуполь" не получилось. Что ты делал дальше?

– После "Мариуполя" я перешел в "Рух" и пошел туда не очень хорошим способом. Меня туда просто отправили. Поставили перед фактом: или ты в "Шахтере" год бегаешь по кругу и не получаешь свою зарплату, или идешь в "Рух" на меньшую зарплату. Я поехал в "Рух".

Я очень благодарен Владимиру Лапицкому, это человек с большой буквы, он нашел в себе силы и рассказал мне всю правду, как я там оказался, почему не играл в "Рухе".

Когда это со мной происходило, у меня пошло отвращение ‒ наверное, еще не от футбола, а от руководства клуба, кто это делал со мной. После того, как у меня закончилась аренда в "Рухе", от "Шахтера" тоже еще мне вставляли несколько палок.

- Каких именно?

– Я разорвал контракт с "Шахтером" и поехал на просмотр в определенные клубы, но оказалось, что меня не хотели брать ни в УПЛ, ни в первую лигу. Я готов был пойти даже во вторую лигу, чтобы только играть, а мне говорят, что не могут меня подписать.

Были тренеры, которые хотели меня видеть у себя, но просто не могли меня заявить. Я тогда не мог понять, почему так.

Позже, уже благодаря помощи и связям своих людей, я узнал информацию, почему так произошло. Многое благодаря Лапицкому. В Украине я год оставался без футбола и понимал, что для меня все закрыто.

Просто жил, думал, что будет дальше, а потом мне предложили несколько вариантов за границей. Были предложения из России и Венгрии, но решил поехать в Польшу.

- Послушай, "Пяст" ведь всего годом ранее был чемпионом Польши. Крутой вариант.

‒ Да, я очень хотел перезагрузиться, найти в себе силы, однако было немало нюансов. В частности, карантин. Пришлось возвращаться на родину. И тут снова всплыло то, что Вадим Шаблий закрыл мне дорогу в любой профессиональный украинский клуб, можно так сказать.

Не только он один, конечно ‒ там еще руководство "Шахтера" неплохо постарались. Обидно, что, насколько я понимаю, президент Ринат Леонидович Ахметов этого всего точно не знает. Хотелось бы в свое время рассказать полностью всю ситуацию. Всему свое время, я сто процентов когда-то все выскажу.

- В последний раз о тебе слышали, когда в сезоне 2019/20 ты играл за "Рубикон" еще среди любителей. Был смысл вообще бутсы надевать ради такого уровня?

– Когда я был в Рубиконе, это как раз был тот момент, когда вообще все вокруг рушилось, меня не брали ни во вторую лигу, ни в первую, вообще никуда. Благодаря Вадиму Шаблию, у меня возникли еще и финансовые проблемы, так, как мне "Мариуполь" не выплатил зарплату за два месяца.

Тогда все было напряженно в жизни. Я просто уехал жить в Киев с другом. Там была одна команда, которая играла даже не на любители, а на Кубок Киева, мы поехали туда просто поиграть. Пытались вернуть чувства к футболу.