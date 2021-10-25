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Лидер Александрии пропустит от 4 до 6 месяцев

Премьер-лига
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Новости из лазарета горожан

Лидер Александрии пропустит от 4 до 6 месяцев

fco.com.ua

Новина українською

Накануне кубковой встречи лазарет ФК "Александрия" пополнился защитником Тимуром Стецковым, который получил тяжелую травму колена в матче 12 тура УПЛ против "Десны".

Стецков прошел обследование, ему предстоит операция.

Владимир Одарюк и Сергей Гринь завтра выписываются из больницы. Владимир уже начнет восстановление, которое продлится 2-3 недели. У Сергея впереди продолжение лечения. Срок восстановления после подобной травмы составляет от месяца до шести.

Кирилл Ковалец сейчас находится в больнице в Италии, где сегодня его должны прооперировать. Восстановительные послеоперационные процедуры Кирилл будет проходить в той же больнице, а на реабилитацию уже вернется в клуб. Общий срок восстановления составит примерно от четырех до шести месяцев.

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В статье: Кирилл Ковалец ФК Александрия Сергей Гринь Владимир Одарюк
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Источник:
ФК Александрия

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