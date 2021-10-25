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Цыганык: Днепр-1 хочет выкупить контракт Дубинчака, но Луческу видит в нем замену Миколенко

Премьер-лига
(1 голосов)

Если Миколенко продадут, Дубинчак вернется в Динамо

Цыганык: Днепр-1 хочет выкупить контракт Дубинчака, но Луческу видит в нем замену Миколенко

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о возможности "Днепра-1" выкупить у "Динамо" левого защитника Владислава Дубинчака, который играет за днепрян на правах аренды.

"Йовичевич мечтает о том, чтобы "Днепр-1" выкупил Дубинчака. И руководство клуба тоже хочет, чтобы игрок перешел окончательно к "Днепру-1". И сам футболист тоже не против, потому что он нашел свою команду и комфортно себя чувствует.

Но он принадлежит "Динамо". И я знаю, что действия Дубинчака нравятся Луческу. Если бы продали Миколенко в это межсезонье, то Дубинчак не поехал бы в "Днепр-1". Он остался бы в "Динамо". На Сидиклея не слишком рассчитывали, Вантух заболел. Есть еще молодой Вивчаренко.

И из всех них Дубинчак будет играть в основе, если уйдет Миколенко. И Луческу на него рассчитывает. Из-за этого он не оставил Дубинчака в "Динамо", а позволил ему играть дальше, чтобы защитник не утратил этот игровой тонус. Луческу Дубинчак очень нравится. Поэтому трудно сказать, что Дубинчак сможет полноценно перейти в "Днепр-1", - сказал Цыганык.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Владислав Дубинчак
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Источник:
Football Hub

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