Цыганык: Днепр-1 хочет выкупить контракт Дубинчака, но Луческу видит в нем замену Миколенко

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о возможности " Днепра-1 " выкупить у "Динамо" левого защитника Владислава Дубинчака, который играет за днепрян на правах аренды.

"Йовичевич мечтает о том, чтобы "Днепр-1" выкупил Дубинчака. И руководство клуба тоже хочет, чтобы игрок перешел окончательно к "Днепру-1". И сам футболист тоже не против, потому что он нашел свою команду и комфортно себя чувствует.

Но он принадлежит "Динамо". И я знаю, что действия Дубинчака нравятся Луческу. Если бы продали Миколенко в это межсезонье, то Дубинчак не поехал бы в "Днепр-1". Он остался бы в "Динамо". На Сидиклея не слишком рассчитывали, Вантух заболел. Есть еще молодой Вивчаренко.

И из всех них Дубинчак будет играть в основе, если уйдет Миколенко. И Луческу на него рассчитывает. Из-за этого он не оставил Дубинчака в "Динамо", а позволил ему играть дальше, чтобы защитник не утратил этот игровой тонус. Луческу Дубинчак очень нравится. Поэтому трудно сказать, что Дубинчак сможет полноценно перейти в "Днепр-1", - сказал Цыганык.