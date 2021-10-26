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Кобин: Я доказал свою профпригодность - выиграл Первую лигу с самым маленьким бюджетом в стране
Специалист не собирается останавливаться на достигнутом
Фото: YouTube-канал BurBuzz
Экс-главный тренер "
- Есть ли будущее у Василия Кобина без "Миная"?
- Я думаю да. Я стремлюсь к этому и уверен в своих силах. Я на правильном пути. Я много учусь и черпаю информацию для себя, поэтому буду развиваться как тренер.
Я доказал всем свою профпригодность. Я выиграл Первую лигу с самым маленьким бюджетом в стране. Говорят, что мы сделали это с чьей-то помощью. Пусть попробуют повторить это. Я доходил с командой до полуфинала Кубка Украины, обыгрывая команды сильнее классом. Я проделал хорошую работу в прошлом и этом году.
Я уверен, что смогу работать на высоком уровне, просто результат работы тренера зависит от очень многих факторов. Важно финансовое положение игроков, их психологическое состояние, функционирование футбольного клуба.
Я не откажусь возглавить команду ниже уровнем. Если будут предложения, то я буду их рассматривать. Учиться человек может только на практике.
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