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Голкипер Руха - о ничьей с Минаем: Целый матч мы догоняли соперника

Премьер-лига
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Команды расписали результативную ничью

Голкипер Руха - о ничьей с Минаем: Целый матч мы догоняли соперника

Фото: ФК Рух

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Голкипер "Руха" Александр Бандура подвел итоги матча с "Минаем" (2:2) в 12-м туре УПЛ.

"В перерыве матча главный тренер сделал нам замечания, поэтому во втором тайме мы заиграли лучше. Начали быстрее двигаться на поле, добавили в агрессии. А вот в первой 45-минутке команда выглядела несколько разобранной. Лично я сник после быстрого пропущенного мяча, думаю, как и вся команда. Впоследствии переломили ход игры.

Во втором тайме удалось забить, но впоследствии пропустили снова. Целый матч мы догоняли соперника. Очень тщательно изучали "Минай". Понимали, что большинство игрового времени они будут действовать от обороны, поэтому не будет много пространства между линиями.

Прорвать эти оборонительные редуты было трудно. Что касается нашего плотного календаря матчей, то могу сказать, что "Динамо" и "Шахтер" играют в Лиге чемпионов и у них также много игр, поэтому нам нужно равняться на лучших", - сказал Бандура.

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В статье: Александр Бандура Рух (Львов) ФК Минай
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Источник:
ФК Рух

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