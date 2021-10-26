Основной защитник Ингульца вернулся в общую группу после травмы

Защитник "Ингульца" Евгений Опанасенко восстановился после травмы и вернулся в общую группу команды. 31-летний футболист не играл с 27 сентября, когда травмировался в матче с "Черноморцем" (1:1).

"У меня все хорошо. На прошлой неделе чуть тренировался, но тренер назначил полноценные тренировки на эту неделю. Вот у нас закончились выходные, и с сегодняшнего дня буду заниматься в общей группе. Собственно, только приехал не тренировку, буду готовиться к следующей игре.

Были ли сложности во время месячного восстановления? Да нет, все нормально — занимался индивидуально в зале, закачивал мышцу. В нашем клубе и хороший тренажерный зал, и хорошие медикаменты. Что касается готовности сыграть в следующем матче, загадывать не буду, но надеюсь, все будет нормально", — сказал Опанасенко.