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Основной защитник Ингульца вернулся в общую группу после травмы

Премьер-лига
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Евгений Опанасенко находился вне игры месяц

Основной защитник Ингульца вернулся в общую группу после травмы

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Защитник "Ингульца" Евгений Опанасенко восстановился после травмы и вернулся в общую группу команды. 31-летний футболист не играл с 27 сентября, когда травмировался в матче с "Черноморцем" (1:1).

"У меня все хорошо. На прошлой неделе чуть тренировался, но тренер назначил полноценные тренировки на эту неделю. Вот у нас закончились выходные, и с сегодняшнего дня буду заниматься в общей группе. Собственно, только приехал не тренировку, буду готовиться к следующей игре.

Были ли сложности во время месячного восстановления? Да нет, все нормально — занимался индивидуально в зале, закачивал мышцу. В нашем клубе и хороший тренажерный зал, и хорошие медикаменты. Что касается готовности сыграть в следующем матче, загадывать не буду, но надеюсь, все будет нормально", — сказал Опанасенко.

Напомним, в нынешнем сезоне Опанасенко провел за "Ингулец" 9 матчей и выполнил две результативные передачи.

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В статье: Евгений Опанасенко Ингулец (Петрово)
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Источник:
FanDay

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