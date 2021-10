Слова Скрипника на пресс-конференции переводили с русского на украинский

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник ответил на вопросы журналистов после очередного тура УПЛ против "Колоса". Напомним, луганчане минимально обыграли ковалевцев со счетом 1:0.

Пресс-секретарь луганской команды, сообщил, что будет переводить слова наставника с русского на украинский.

К слову, тремя неделями ранее публикации в соцсетях "Зари" тоже начали публиковать на украинском, до этого они были на русском.

Напомним, после 12 туров команда Виктора Скрипника занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 23 очка.

Ukrainianization push by Zorya Luhansk? ????????



After recently switching their social media posts (text) from formerly Russian ➡️ Ukrainian



Now Zorya’s press secretary is now live translating manager Viktor Skripnyk’s presser answers (from Russian into ????????)



Is the badge next? ???? pic.twitter.com/w569rW0laC