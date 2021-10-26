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Беседин: Супряга должен пересмотреть свое отношение в плане психологии
Форвард дал совет своему одноклубнику
Фото: ФК Динамо Киев
Нападающий "Динамо" Артем Беседин поделился мнением об игре своего одноклубника - форварда Владислава Супряги.
"Не люблю говорить о человеке, когда он еще и на моей позиции находится. Если бы я был Роналду, у меня было бы 5 "Золотых мячей" еще можно было бы покритиковать, о ком-то поговорить.
Ему просто надо в психологическом плане себя... Я просто знаю, я был, может, не в таких моментах, конечно, но когда долго не забиваешь, в голове бардак творится. Самое главное, в этот момент держать себя в определенных рамках, и не давать психологии взять над собой верх.
Забить первый гол – самое сложно, потом уже будет легче. Считаю, ему надо просто успокоиться, собраться, выйти и показать. Он очень хороший футболист, у него очень хорошие качества. Он быстрый, техничный, есть голова, просто надо чуть-чуть пересмотреть отношение в плане психологии", – сказал Беседин.
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