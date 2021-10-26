Президент Миная вывел свой бизнес из-под санкций СНБО за день до указа Зеленского - СМИ

Журналисты Bigus.info провели масштабное расследование относительно того, как лицам, подпадающим под санкции СНБО, удается избегать наказания. В частности, в сюжете говорится о Валерии Пересоляке – владельце клуба украинской Премьер-лиги "Минай".

Как известно, 3 апреля Президент Зеленский подписал указ о санкциях, которые применялись к 10 украинским контрабандистам. В этом списке фигурировала и фамилия Пересоляка. Санкции предусматривали блокировку активов, ограничение торговых операций, ограничение транзита ресурсов, аннулирование лицензий и прочее.

Однако по информации Bigus.info, за день до подписания указа, то есть 2 апреля поздно вечером Валерий Пересоляк "исчезает из списка учредителей многомиллионного строительного бизнеса". Таким образом этот бизнес под санкции не попадает. Журналисты указывают, что некоторые из санкционных списков "переписывали" свой бизнес даже раньше – за несколько дней до соответствующих заявлений Президента и секретаря СНБО.

Напомним, что "Минай" по итогам прошлого сезона занял последнее место в турнирной таблице УПЛ, но остался в высшем дивизионе украинского футбола, заменив донецкий "Олимпик".