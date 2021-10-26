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Бондарь: Даже Динамо не играет так открыто с нами, как Ворскла и Заря

Премьер-лига
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Защитник "Шахтера" дал комментарий после игры с полтавчанами

Бондарь: Даже Динамо не играет так открыто с нами, как Ворскла и Заря

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал победу над "Ворсклой" (2:0) в матче 12-го тура УПЛ.

"Конечно, понравилось. Как такие команды могут не нравиться, которые играют с тобой в открытый футбол, которые тебя прессингуют, которые пытаются контролировать мяч. У нас таких команд очень мало в чемпионате. Могу назвать "Ворсклу" и "Зарю". Даже "Динамо" не играет так открыто с нами.

Конечно, приятно выходить играть против таких команд. Можно только хвалить такие команды, которые действительно выходят и играют в футбол с "Шахтером". А не закрывается 10 человек сзади и сидят ждут какую-то контратаку, полумомент. Поэтому, конечно, это приятно.

Сейчас главное восстановиться, скоро матч на Кубок Украины. Это очень важный для нас турнир. Если не ошибаюсь, мы его уже два года проиграли. Конечно, надо возвращать титулы. Мы очень голодны к победам, к трофеям. Готовимся к следующему матчу", – сказал Бондарь.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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