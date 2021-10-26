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Де Дзерби: Конечно, после удаления игрока Ворсклы нам стало легче

Премьер-лига
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Де Дзерби: Конечно, после удаления игрока Ворсклы нам стало легче

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби дал комментарий после победы над "Ворсклой" (2:0) в матче 12-го тура УПЛ.

– В первом тайме до удаления "Ворскла" владела инициативой. Это было ваше решение – отдать ее сопернику?

– Нет, после еврокубковых матчей начало следующей игры всегда сложное. И так не только в Украине, а везде. Вы правильно сказали, что в начале нам создали сложности. Однако до удаления у нас уже было несколько шансов забить, и дальше был виден наш прогресс.

Конечно, после удаления нам стало легче. Играть 11 против 10 – это не то же самое, что 11 на 11, - сказал Де Дзерби.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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