Де Дзерби: Конечно, после удаления игрока Ворсклы нам стало легче

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби дал комментарий после победы над "Ворсклой" (2:0) в матче 12-го тура УПЛ.

– В первом тайме до удаления "Ворскла" владела инициативой. Это было ваше решение – отдать ее сопернику?

– Нет, после еврокубковых матчей начало следующей игры всегда сложное. И так не только в Украине, а везде. Вы правильно сказали, что в начале нам создали сложности. Однако до удаления у нас уже было несколько шансов забить, и дальше был виден наш прогресс.

Конечно, после удаления нам стало легче. Играть 11 против 10 – это не то же самое, что 11 на 11, - сказал Де Дзерби.