Метаморфозы Десны, переоцененный Днепр-1, затянувшийся кризис Колоса

Тренеры Александр Севидов, Иван Балан и Илья Близнюк вместе с экс-арбитром ФИФА Сергеем Шебеком делятся впечатлениями от матчей 12-го тура чемпионата Украины, по итогам которого лидеры оторвались от группы преследователей.

"Десна" - "Александрия" 1:1

Сергей Шебек: Как для нашего чемпионата, команды показали хороший футбол. Вначале матча александрийцы владели инициативой, играли острее, за счет контроля мяча подходили к владениям хозяев, но без острых моментов. "Десна" чаще действовала за счет длинных передач вперед. К средине тайма игра выровнялась, и хозяева первыми создали два перспективных момента. Особенно на левом фланге был активен Картушов, после его подачи мог состояться гол, но партнер не дотянулся до мяча. А первыми забили гости, не без явной ошибки центральных защитников, которые позволили Третьякову спокойно нанести удар с их зоны. Такую же ошибку допустила пара центрбэков александрийцев, когда Безбородько спокойно принял мяч в штрафной и классно забил. Этому предшествовала хорошая комбинация: Калитвинцев на 50 метров сделал длинную диагональ на Картушова, который технично принял мяч и сделал качественную подачу на форварда.

Второй тайм ничего не изменил. Команды атаковали, были по воротам, создавая опасные моменты. Хорошие возможности забить имели как гости, так и хозяева. До последних минут сохранялось напряжение у обеих ворот, но ничейный исход вполне закономерен. Нужно отметить "Десну", игравшую с хорошим настроением. Похоже, получили задолженность, ведь сразу есть настрой, есть игра. Когда же нет финансов, это сразу видно на поле.

"Металлист-1925" - "Ингулец" 4:0

Александр Севидов: По итогам первого тайма трудно было предположить, что все закончится разгромом гостей. Команды создали неплохие полумоменты, и каждый играл со своей философией: долгий контроль мяча "М1925" и быстрые атаки "Ингульца". Хозяева сумели до перерыва забить шикарный гол, и это в значительной степени предопределило дальнейший ход событий.

Во втором тайме "М1925" полностью переиграл соперника, а после второго мяча стало понятно, что гости не отыграются в этом поединке. На мой взгляд, счет 4:0 великоват для этой игры. Главный тренер Лавриненко не понимает, что происходит с командой. Наверное, дело в психологии. По подбору футболистов харьковчане ничем не сильнее петровцев, абсолютно две одинаковые команды. Крупное поражение - это удар по самолюбию игроков "Ингульца". "М1925" был сильнее, но 2:0 были бы более приемлемым счетом для подопечных Лавриненко.

"Верес" - "Мариуполь" 2:0

Иван Балан: В который раз азовцев подводит реализация. Команда много создает, лихо играет в атаке, но ошибки обороны перечеркивают все усилия. Гости построили атаки через фланговых вингеров, а "Верес" как обычно не отходил от своей игры, действуя на быстрых контратаках. Обе команды применяли больше вертикальный атакующий футбол, но и борьбы, нарушений, ошибок в простых ситуаций тоже хватало.

Первый тайм прошел в равной борьбе, с малым количеством моментов. В начале второго тайма мариупольцы имели убойный шанс, чтобы забить, но Очеретько пробил выше ворот. А через несколько минут пришла расплата - имея количественное преимущество защитников, потеряв концентрацию, азовцы позволили Шестакову после отскока мяча от стойки забить. В это время игроки обороны, словно зачарованные, стояли и наблюдали за бьющим игроком.

"Верес" после забитого мяча еще больше сконцентрировался на обороне, действуя также на контратаках, и в одной из них был забит второй гол. Опять же в окружении большего количества игроков Шестаков беспрепятственно выскочил из-за спин защитников, и мяч вновь в воротах.

Проблемная игра защиты не дает положительного результата для азовцев. "Верес" использовал свои моменты, а "Мариуполь" нет. Кто забивает тот и выигрывает. Таков закон футбола.

"Ворскла" - "Шахтер" 0:2

Александр Севидов: До удаления полтавчане играли на равных с оппонентом, ничем не уступая гранду. Но затем, когда хозяева остались в меньшинстве, а это, к слову, 30-я минута матча, "Шахтер" дожал крепкую "Ворсклу". Это было ключевым моментом поединка. Ведь был удален не просто основной, а ведущий игрок команды Оливье Тилль. В дальнейшем "Шахтер" 60 минут доминировал, десять полтавчан не могли оказать достойного сопротивления. Да, они сражались, бились как могли, но класс "горняков" сыграл свою роль. Также важным фактором в победе донетчан явились замены, произведенные в перерыве. Вышли свежие и опытные Тете и Соломон, которые и решили судьбу матча. Именно они своими голами и креативными действиями сломали сопротивление хозяев. Но несмотря на поражение, "Ворскла" смотрелась достойно.

"Черноморец" - "Львов" 1:1

Александр Севидов: Достаточно ровный первый тайм, где команды создали по несколько опасных моментов. Одесситы большую часть атаковали, а "Львов" как всегда традиционно построил свою игру от обороны. "Черноморец" все-таки на свой гол наиграл, не без помощи фортуны в виде рикошета. А пропустили после элементарной ошибки защиты. Не позволительно в своей штрафной после долгого полета мяча дать игроку соперника (Эрнесту) принять мяч на грудь и расстрелять вратаря.

После этого игра раскрылась, был момент у ворот "Черноморца", затем шикарный момент забить имел Смирный, но его удар пришелся в перекладину. Судьба распорядилась так, что в матче победителя не будет. Хотя если бы кто-то победил, судя по второму тайму - это было бы справедливо. Две команды атаковали достаточно остро. Хозяева наступали большими силами, но тем самым раскрывали зоны в обороне. "Львов", однако, не воспользовался авантюрной игрой соперника в обороне. На мой взгляд, ближе к победе был "Черноморец".

"Рух" - "Минай" 2:2

Иван Балан: В первом тайме лучше играл "Минай", а во втором лучше смотрелся "Рух". Со стороны обеих команд наблюдалось много брака, нарушений. "Рух" ничего не смог серьезного создать, ибо "Минай" четко оборонялся, выполняя строго установку наставника.

Львовяне забили два мяча не без доли везения. Особенно первый гол получился курьезный, явная вина вратаря, пропустившего под собой "бабочку". Надо же такому случиться, первый удар в створ ворот, но вышел он для стража ворот нелепым. Второй гол пропустил после рикошета. Два раза "Рух" проигрывал, но благодаря тому, что смогли взять инициативу в свои руки во втором тайме, сумели отыграться. Они пошли большими силами вперед, где-то оголили тылы, а "Минай" подловил хозяев на контратаке.

В целом неплохой поединок, но с какой-то недосказанностью. В первой половине "Рух" был не похож на себя, но видимо Кучук в перерыве смог разбудить своих подопечных, они заиграли живее, прибавили в движении, но забыли, что игра длиться 90 минут. Кто больше должен радоваться ничьей, вопрос остался открытым!

"Динамо" - "Днепр-1" - 2:0

Илья Близнюк: Первый тайм был унылым. "Днепр-1", играя в пять защитников, сразу же показал, что будет думать об обороне. Поэтому особо ничего не создал у ворот "Динамо". В перерыве Луческу сделал три замены и игра, особенно в центре поля, кардинально поменялась. Шапаренко начал атаковать из глубины через контроль мяча, короткий и средний пас. Цыганков забил классный гол, а Гармаш также вышедшей на замену, забив второй мяч, поставил окончательную точку в матче.

"Днепр-1" выглядел очень слабо, редко, особенно во втором тайме, переходил центр поля, играл неуверенно и беззубо. Громогласных заявлений на счет еврокубков много, но игрой они их не подтверждают. Именно в таких матчах и с такими командами как "Динамо" и "Шахтер" показывается характер, на что ты способен, но кроме слов ничего не видно. Были моменты, когда после киевских стандартов днепряне выбегали в атаку, затем опорные хавы резко тормозились с мячом, позволяя сопернику всей команде откатиться за линию мяча, а затем играли в позиционной атаке, что было не эффективно. Нападающий Довбык постоянно был на голодном пайке, сам старался выцарапывать мяч, но без поддержки был не опасен. "Динамо" за счет хорошей игры во втором тайме, удачных замен и более высокого класса легко разобрались со амбициозным на словах соперником.

"Заря" - "Колос" 1:0

Александр Севидов: После тяжелой игры в Софии была надежда, что "Колос" сможет воспользоваться усталостью луганчан. Но таковы реалии - коваливцы сами сейчас выглядят неважно. В начале матча мы увидели блеклую игру со стороны обеих команд. "Заре" нужно было время, чтобы действительно после тяжелой эмоционально игры разбежаться. "Колос" на пропущенный мяч ничего не смог предложить, не было ясно, за счет чего они могут прибавить.

Во втором тайме, когда "Колос" начал чуть больше атаковать и раскрываться, луганчане могли увеличить счет и закрыть игру раньше. У "Колоса" наблюдается слишком затянувшийся игровой кризис, и когда они из него выйдут, пока не ясно. Смена тренера также ни принесла команде дивидендов. Команда, имеющая в составе опытных футболистов, не один год отыгравших в Премьер-лиге, выступает не очень ярко. Хотя еще совсем недавно "Колос" играл в еврокубках, а сейчас вынужден бороться за выживание.