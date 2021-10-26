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Педриньо: При наличии других бразильцев моя адаптация в Шахтере получилась очень быстрой
Бразилец сразу вписался в игру команды
shakhtar.com
Летний новичок
- Как проходит ваша адаптация в "Шахтере", который инвестировал 18 миллионов евро в трансфер из "Бенфики"?
- Это было хорошее решение. "Шахтер" - большой клуб, где меня хорошо приняли, я нахожусь в важный момент, провожу хорошие игры. При наличии других бразильцев моя адаптация получилась очень хорошей и очень быстрой. Погода также помогала, было не слишком холодно.
- В 13 матчах за "Шахтер" вы уже провели почти столько же минут на поле, сколько в "Бенфике"…
- Я считаю, что это было очень правильно, мне нужно были эти минуты, я хотел чувствовать себя важным игроком для комнады.
- Чего вам не хватало в "Бенфике"?
- В "Бенфике" я мечтал играть, но чувствовал, что на меня не рассчитывают. Когда игроку не хватает уверенности, он показывает гораздо меньше, чем ожидалось. Я не был уверен в том, что клуб даст мне возможность играть больше минут в будущем. Думаю, это был главный фактор в моем трансфере.
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