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Педриньо: При наличии других бразильцев моя адаптация в Шахтере получилась очень быстрой

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец сразу вписался в игру команды

Педриньо: При наличии других бразильцев моя адаптация в Шахтере получилась очень быстрой

shakhtar.com

Новина українською

Летний новичок "Шахтера" Педриньо рассказал о своей адаптации в донецком клубе, а также о причинах неудачи в "Бенфике".

- Как проходит ваша адаптация в "Шахтере", который инвестировал 18 миллионов евро в трансфер из "Бенфики"?

- Это было хорошее решение. "Шахтер" - большой клуб, где меня хорошо приняли, я нахожусь в важный момент, провожу хорошие игры. При наличии других бразильцев моя адаптация получилась очень хорошей и очень быстрой. Погода также помогала, было не слишком холодно.

- В 13 матчах за "Шахтер" вы уже провели почти столько же минут на поле, сколько в "Бенфике"…

- Я считаю, что это было очень правильно, мне нужно были эти минуты, я хотел чувствовать себя важным игроком для комнады.

- Чего вам не хватало в "Бенфике"?

- В "Бенфике" я мечтал играть, но чувствовал, что на меня не рассчитывают. Когда игроку не хватает уверенности, он показывает гораздо меньше, чем ожидалось. Я не был уверен в том, что клуб даст мне возможность играть больше минут в будущем. Думаю, это был главный фактор в моем трансфере.

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В статье: Шахтер (Донецк) Педриньо
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Источник:
A Bola

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Комментарии (1)
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Виталий1981 (Україна)
26.10.2021 в 16:51
Прямо як з Бразилії і не виїжджав...
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