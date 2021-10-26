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Остап Маркевич: Общался с руководством клуба - пришли к выводу, что команде нужно усиление

Премьер-лига
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Зимой ждем очередное усиление от Шахтера

Остап Маркевич: Общался с руководством клуба - пришли к выводу, что команде нужно усиление

Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич поделился ожиданиями от двух матчей против "Динамо" – в Кубке Украины (27 октября) и в УПЛ (30 октября).

— Впереди два матча с "Динамо": в Кубке и чемпионате. Возможно, Вы на какой-то одной игре сделайте акцент?

— Мы постараемся дать бой в двух играх. Для этого же и существует футбол – чтобы играть до конца в каждой игре. Мы будем играть на победу в двух играх!

— Возможно, в одном из матчей Вы проведете ротацию?

— В составе будут изменения. Это естественно и логично. Играть через два дня следующий матч – тяжело. И, безусловно, мы этот фактор учтем и внесем коррективы в тактику на каждую игру и стратегию двух игр. Будем думать.

— "Динамо" привыкло играть "первым номером", "Мариуполь" тоже любит играть в атакующий футбол. Возможно, с киевлянами будете играть от обороны?

— Посмотрим. Это будут интересные игры.

— В свете последних неудачных игр, какой психологический климат в команде? Видно, что на тренировках ребята смеются, улыбаются. И Вы, как главный тренер, видите пути выхода из этой неудачной полосы? Возможно, Вы уже общались с президентом или вице-президентом клуба?

— Путь один – это победы! Во-вторых, я действительно общался с руководством, и мы пришли к такому пункту, что команде зимой необходимо будет усиление. Но до зимы у нас еще будут игры, в которых мы должны взять максимум очков. И мы будем к этому стремиться!

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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Источник:
ФК Мариуполь

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