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Минай намерен подписать голкипера Пидкивку

Премьер-лига
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Вратарь уже тренируется с командой

Минай намерен подписать голкипера Пидкивку

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

"Минай" в ближайшее время на правах свободного агента может подписать голкипера Романа Пидкивку.

На данный момент вратарь тренируется вместе с командой.

Последним клубом Пидкивки был "Черноморец", который он покинул в июле. За одесский клуб сыграл 14 матчей в Первой лиге, пропустил 6 мячей, 8 встреч провел на ноль.

Также ранее кипер выступал за "Карпаты" и киевский "Арсенал".

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В статье: Роман Пидкивка ФК Минай
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Источник:
Трибуна

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