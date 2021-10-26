Минай намерен подписать голкипера Пидкивку

" Минай " в ближайшее время на правах свободного агента может подписать голкипера Романа Пидкивку.

На данный момент вратарь тренируется вместе с командой.

Последним клубом Пидкивки был "Черноморец", который он покинул в июле. За одесский клуб сыграл 14 матчей в Первой лиге, пропустил 6 мячей, 8 встреч провел на ноль.

Также ранее кипер выступал за "Карпаты" и киевский "Арсенал".