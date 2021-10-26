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Минай намерен подписать голкипера Пидкивку
Вратарь уже тренируется с командой
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
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На данный момент вратарь тренируется вместе с командой.
Последним клубом Пидкивки был "Черноморец", который он покинул в июле. За одесский клуб сыграл 14 матчей в Первой лиге, пропустил 6 мячей, 8 встреч провел на ноль.
Также ранее кипер выступал за "Карпаты" и киевский "Арсенал".
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Источник:Трибуна
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