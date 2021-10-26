  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вице-президент Ворсклы: Удаление Тилля? УАФ разберется, дадут объективную оценку
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вице-президент Ворсклы: Удаление Тилля? УАФ разберется, дадут объективную оценку

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

С надеждой на справедливость

Вице-президент Ворсклы: Удаление Тилля? УАФ разберется, дадут объективную оценку

instagram.com/fcvp.official

Новина українською

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак дал свою оценку удалению игрока полтавчан Оливье Тилля в матче с "Шахтером" (0:2).

"Думаю, комитет арбитров разберется, УАФ разберется, дадут объективную оценку того, что происходило.

Но когда такой фол, когда поднимается вратарь через 20 секунд после фола, не оказывается никакая помощь. Он четко понимает, что мы могли бы по-другому вести эту игру.

Не хочу ничего комментировать. Думаю, ответственные компетентные органы разберутся и будет дана соответственная оценка", – сказал Лысак.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Олег Лысак Оливье Тилль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Only DK (Kyiv)
26.10.2021 в 22:08
Уаф, объективно и матч шлюхтера - не может использоваться в одном предложении. Все видят, как бразильскую помойку тянут за уши. Какая объективность?
Ответить
0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
26.10.2021 в 22:19
Это новый анекдот ? УАФ в котором 6 должностей занимают динамовцы, тянет за уши Шахтёр ? Суркисолизы уже из ума выжили. Что только не выдумывают, чтоб оправдывать свою немощь...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...