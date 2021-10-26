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Вице-президент Ворсклы: Удаление Тилля? УАФ разберется, дадут объективную оценку
С надеждой на справедливость
instagram.com/fcvp.official
Вице-президент "
"Думаю, комитет арбитров разберется, УАФ разберется, дадут объективную оценку того, что происходило.
Но когда такой фол, когда поднимается вратарь через 20 секунд после фола, не оказывается никакая помощь. Он четко понимает, что мы могли бы по-другому вести эту игру.
Не хочу ничего комментировать. Думаю, ответственные компетентные органы разберутся и будет дана соответственная оценка", – сказал Лысак.
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