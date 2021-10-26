  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цыганык - об удалении Тилля: При такой ситуации Шахтер пройдет по чемпионату, как по проспекту
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык - об удалении Тилля: При такой ситуации Шахтер пройдет по чемпионату, как по проспекту

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Журналист очень недоволен судейством в матче Ворскла - Шахтер

Цыганык - об удалении Тилля: При такой ситуации Шахтер пройдет по чемпионату, как по проспекту

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык в эфире "Циганик Live" поделился мнением об удалении хавбека "Ворсклы" Оливье Тилля в матче против "Шахтера" (0:2).

"Меня на самом деле обеспокоила эта ситуация. Очень бы не хотелось, чтобы мы возвращались в 2012 год, когда некоторым командам делали зеленый свет на пути к первому месту. Вот очень не хотелось бы.

Было или не было удаление Тилля – определяет арбитр. Он имел право так определить. Но я боюсь, что те команды, которые будут амбициозными в победе над "Шахтером", они будут все матчи заканчивать вдесятером, все будут играть полтора тайма вдесятером против одиннадцати.

И при такой ситуации, конечно, "Шахтер" пройдет по чемпионату как по проспекту. Это такой очень нехороший звоночек прозвенел. Очень нехороший для нашего украинского чемпионата.

Потому что "Ворскла" имела все основания, играя 11 на 11, не проиграть "Шахтеру". И я уверен, что они не проиграли бы. А так, когда 10 на 11 – это небольшой посыл для команд, которые захотят отобрать очки у "Шахтера". Это мое видение этой ситуации.

Я опытный в этих историях. Понимаю, что происходит. Думаю, люди, которые помнят 2011, 2012, 2013 год, прекрасно помнят, когда руками мячи отбивались, а пенальти не ставили. А соперника наказывали за первую же историю в другую сторону. Вот это может быть достаточно неприятно.

Это показательный момент, поверьте. Де Дзерби пока далек от своего идеала в "Шахтере". Бесспорно, после 0:5 от "Реала" нужно было где-то подстраховаться, чтобы команда не дай бог не потеряла очки в чемпионате, не отпустила "Динамо". Неприятный звоночек, честно говоря", – сказал Цыганык.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Оливье Тилль
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харьков)
26.10.2021 в 20:57
Ржавое быдло недовольно ! Ржавое быдло всегда хочет быть чемпионами. Они идут в бой двумя командами (во всем мире это преступление !!!!) -- у нас не замечают.... Ржавое быдло захватило НСК "Олимпийский" -- зас рет его как ОСК "Металлист" (пришлось после них капремонт делать, уничтожили все)....
Ответить
0
0
Vlad1994 (Харьков)
26.10.2021 в 20:54
Лучше бы сняли сюжет о там как цыганык вместе с денисовым-пенисовым засовывали себе в очко фалоэмитаторы в виде суркисов и ахметова...
Ответить
0
0
avatar
Ракицкий (Питер)
26.10.2021 в 20:48
Кто вообще думает что в ЧУ есть спорт?Смешно,игры это Англия,Голландия,Испания.А у нас одно и тоже 30 лет
Ответить
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
26.10.2021 в 20:46
недожурналист, слуга ДК
Ответить
+1
-2
gurik (Запорожье)
26.10.2021 в 20:42
Я болельщик Динамо, но как по мне все же адекватная ЖК, ну и как следствие КК. единственное что возможно зная что это будет вторая, можно было бы и не давать, но как по мне то именно сам эпизод это ЖК
Ответить
+2
-1
avatar
Besedin
26.10.2021 в 20:30
Зачем писать мнение фаната Динамо о Шахтере?Да ещё и недожурналиста.Бред,если бы его племянник играл в Шахтере мнение было бы другим))
Ответить
+1
-1
avatar
scorpius (Ck)
26.10.2021 в 20:29
Неприятный звоночек это сам Цыганык
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...