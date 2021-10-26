Цыганык - об удалении Тилля: При такой ситуации Шахтер пройдет по чемпионату, как по проспекту

Украинский журналист Игорь Цыганык в эфире "Циганик Live" поделился мнением об удалении хавбека "Ворсклы" Оливье Тилля в матче против " Шахтера " (0:2).

"Меня на самом деле обеспокоила эта ситуация. Очень бы не хотелось, чтобы мы возвращались в 2012 год, когда некоторым командам делали зеленый свет на пути к первому месту. Вот очень не хотелось бы.

Было или не было удаление Тилля – определяет арбитр. Он имел право так определить. Но я боюсь, что те команды, которые будут амбициозными в победе над "Шахтером", они будут все матчи заканчивать вдесятером, все будут играть полтора тайма вдесятером против одиннадцати.

И при такой ситуации, конечно, "Шахтер" пройдет по чемпионату как по проспекту. Это такой очень нехороший звоночек прозвенел. Очень нехороший для нашего украинского чемпионата.

Потому что "Ворскла" имела все основания, играя 11 на 11, не проиграть "Шахтеру". И я уверен, что они не проиграли бы. А так, когда 10 на 11 – это небольшой посыл для команд, которые захотят отобрать очки у "Шахтера". Это мое видение этой ситуации.

Я опытный в этих историях. Понимаю, что происходит. Думаю, люди, которые помнят 2011, 2012, 2013 год, прекрасно помнят, когда руками мячи отбивались, а пенальти не ставили. А соперника наказывали за первую же историю в другую сторону. Вот это может быть достаточно неприятно.

Это показательный момент, поверьте. Де Дзерби пока далек от своего идеала в "Шахтере". Бесспорно, после 0:5 от "Реала" нужно было где-то подстраховаться, чтобы команда не дай бог не потеряла очки в чемпионате, не отпустила "Динамо". Неприятный звоночек, честно говоря", – сказал Цыганык.