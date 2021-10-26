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Кобин - о Севидове в Минае: Человек есть, но должности в клубе никакой не было
Индивидуальный тренер-консультант
dynamo.kiev.ua
Экс-тренер "
- То, что я видел, то он якобы не имел никакого отношения к комплектации команды. Это то, что я видел со стороны. А мы не знаем подробностей, как за пределами общаются спортивный директор и господин Севидов. Об этих вещах я не могу говорить.
- За что отвечает Севидов в "Минае"?
- Насколько мне известно, он занимается работой с молодым игроком. Индивидуально тренирует.
- Персональный тренер?
- Что-то типа того. Больше конкретики сказать не могу.
- Вы с ним пересекались?
- Показывают в прямой трансляции, что человек есть, но должности в клубе никакой не было.
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