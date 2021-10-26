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Кобин - о Севидове в Минае: Человек есть, но должности в клубе никакой не было

Премьер-лига
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Индивидуальный тренер-консультант

Кобин - о Севидове в Минае: Человек есть, но должности в клубе никакой не было

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-тренер "Миная" Василий Кобин рассказал о тех функциях, которые выполнял в команде Александр Севидов.

- То, что я видел, то он якобы не имел никакого отношения к комплектации команды. Это то, что я видел со стороны. А мы не знаем подробностей, как за пределами общаются спортивный директор и господин Севидов. Об этих вещах я не могу говорить.

- За что отвечает Севидов в "Минае"?

- Насколько мне известно, он занимается работой с молодым игроком. Индивидуально тренирует.

- Персональный тренер?

- Что-то типа того. Больше конкретики сказать не могу.

- Вы с ним пересекались?

- Показывают в прямой трансляции, что человек есть, но должности в клубе никакой не было.

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В статье: Василий Кобин Александр Севидов ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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