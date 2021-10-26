  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Поворознюк: Селезнев будет играть до сорока лет, но рекорд не побьет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поворознюк: Селезнев будет играть до сорока лет, но рекорд не побьет

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Евгений и тут нашел конфликт

Поворознюк: Селезнев будет играть до сорока лет, но рекорд не побьет

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк ответил форварду "Миная" Евгению Селезневу. Изначально функционер заявил, что нападающий должен был завершить карьеру в 2015 году, на что форвард ответил, что он забил больше голов, чем весь клуб "Ингулец".

— Евгений Селезнев сказал, что он забил за свою карьеру больше голов, чем весь "Ингулец". Есть что ему ответить?

— Хочу напомнить Селезневу, что ему 35 лет, а "Ингульцу" всего пять. Вот когда "Ингульцу" будет 35 лет, тогда будем смотреть, что мы выиграли и сколько забили.

Я уважаю заслуги Селезнева в сборной Украины и "Днепре". Но, скажем так, годы берут свое. Он должен понять, что 35 — это уже конец футбольной карьеры и нужно вовремя и красиво уйти.

— А это правда, что он вам звонил?

— Да, правда. Он мне позвонил и сказал: "Александр Григорьевич, почему вы про меня так высказываетесь? Что я плохого сделал?". Говорю: "Женя, ты ничего плохого мне не сделал. Просто я высказываю свое мнение, что тебе уже нужно вовремя и красиво уйти. И тогда ты будешь уважаемый человек". Вот это я сказал, а не то, что он наговорил.

— Так вы ему говорили, что его карьеру нужно было заканчивать в 2015 году после финала Лиги Европы?

— Это неправда. Я сказал, что ему нужно гордо и красиво уйти и на сегодняшний день он уже не футболист. Это я сказал.

— У Селезнева есть мечта побить рекорд по голам в УПЛ. Для этого ему осталось забить восемь мячей.

— У каждого рядового — мечта стать генералом.

— Как думаете, ему это удастся?

— НИ-КО-ГДА! Будет играть до сорока лет, но восемь мячей не забьет. Это мой ответ. Если его мечта исполнится, то я извинюсь. Он отдал одну результативную передачу и дал сразу интервью. До этого он клялся, что полгода не будет разговаривать с журналистами, пока что-то не докажет. А тут, сделал одну передачу и чувака понесло.

— С Селезневым понятно, а Милевский вовремя ушел?

— Чуть-чуть невовремя, но красиво. Не каждому на "Олимпийском" будут петь "Виват, Король". Милевский — красавец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк ФК Минай
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fanday

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Цап-царап (Харків)
26.10.2021 в 21:53
Поворознюк перепьёт Тунца не взирая на возраст.
Ответить
+1
0
DesnaUA (Чернигов)
26.10.2021 в 21:52
Согласен с каждым словом
Ответить
+1
0
Рівнянин (Рівне)
26.10.2021 в 21:39
Не футболіст,а престаріла скандальна баба! Ніякого рекорду він не встановить.Бухать і бігать-пряма дорога до інфаркту.Особливо з його надлишковою вагою і в його віці.
Ответить
+2
0
avatar
Saturn (Киев)
26.10.2021 в 21:25
Что один, что другой - клоуны
Ответить
+3
0
Arthas (Севастополь)
26.10.2021 в 21:22
теж згадав передсезонне зарікання "кормільця", що до зими ніяких інтерв'ю, але його слово нічого не варте..
Ответить
+4
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
26.10.2021 в 21:19
И тут Поворознюка (как всегда) понесло! Селезень - тот ещё 321.... но Миля - в 10 раз хуже! И все это понимают! Не люблю Тунца, но всё же - пусть забьёт 8 мячей и установит рекорд - заслужил! (хотябы своим желанием)
Ответить
+3
-6
Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.10.2021 в 21:16
Молодець, Тато, мокнув Тунця!
Ответить
+7
-4
avatar
Ракицкий (Питер)
26.10.2021 в 21:10
Бабушки жалуються на Женю Селезнева)
Ответить
+1
-6
ТолькоДНЕПР (Днепр)
26.10.2021 в 21:21
Рахит, а ты что тут делаешь? Иди на ветку "Зенит встречается с путлером".
Ответить
+3
-2
avatar
Ракицкий (Питер)
26.10.2021 в 22:14
мне неинтерес рашистов футбол и путлерхелло.
0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
26.10.2021 в 21:02
Прада Батьку !!!!
Ответить
+4
-4
ТолькоДНЕПР (Днепр)
26.10.2021 в 21:20
Кваша - иди на!)))
Ответить
+4
-4


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...