Поворознюк: Селезнев будет играть до сорока лет, но рекорд не побьет

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк ответил форварду "Миная" Евгению Селезневу. Изначально функционер заявил, что нападающий должен был завершить карьеру в 2015 году, на что форвард ответил, что он забил больше голов, чем весь клуб "Ингулец".

— Евгений Селезнев сказал, что он забил за свою карьеру больше голов, чем весь "Ингулец". Есть что ему ответить?

— Хочу напомнить Селезневу, что ему 35 лет, а "Ингульцу" всего пять. Вот когда "Ингульцу" будет 35 лет, тогда будем смотреть, что мы выиграли и сколько забили.

Я уважаю заслуги Селезнева в сборной Украины и "Днепре". Но, скажем так, годы берут свое. Он должен понять, что 35 — это уже конец футбольной карьеры и нужно вовремя и красиво уйти.

— А это правда, что он вам звонил?

— Да, правда. Он мне позвонил и сказал: "Александр Григорьевич, почему вы про меня так высказываетесь? Что я плохого сделал?". Говорю: "Женя, ты ничего плохого мне не сделал. Просто я высказываю свое мнение, что тебе уже нужно вовремя и красиво уйти. И тогда ты будешь уважаемый человек". Вот это я сказал, а не то, что он наговорил.

— Так вы ему говорили, что его карьеру нужно было заканчивать в 2015 году после финала Лиги Европы?

— Это неправда. Я сказал, что ему нужно гордо и красиво уйти и на сегодняшний день он уже не футболист. Это я сказал.

— У Селезнева есть мечта побить рекорд по голам в УПЛ. Для этого ему осталось забить восемь мячей.

— У каждого рядового — мечта стать генералом.

— Как думаете, ему это удастся?

— НИ-КО-ГДА! Будет играть до сорока лет, но восемь мячей не забьет. Это мой ответ. Если его мечта исполнится, то я извинюсь. Он отдал одну результативную передачу и дал сразу интервью. До этого он клялся, что полгода не будет разговаривать с журналистами, пока что-то не докажет. А тут, сделал одну передачу и чувака понесло.

— С Селезневым понятно, а Милевский вовремя ушел?

— Чуть-чуть невовремя, но красиво. Не каждому на "Олимпийском" будут петь "Виват, Король". Милевский — красавец.