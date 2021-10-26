СМИ: Суркис предложит Милевскому должность в структуре Динамо

Экс-форвард киевского " Динамо " и сборной Украины Артем Милевский не так давно объявил о завершении карьеры.

Впрочем, на этом связь Артема Милевского с "Динамо" не обрывается. По информации Meta-ratings, президент столичного клуба Игорь Суркис в ближайшие дни встретится с Милевским и вполне вероятно, легендарному динамовскому футболисту будет предложена работа в структуре чемпионов страны.

Каким именно направлением сможет заниматься в "Динамо" Милевский, станет известно по итогам встречи футболиста с президентом клуба.

Напомним, что в составе киевского "Динамо" Милевский выступал с 2002 по 2013 год. Во всех турнирах за "бело-синих" он провел 247 матчей, забил 82 гола.

Последней командой в карьере футболиста Милевского был закарпатский "Минай".