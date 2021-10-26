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СМИ: Суркис предложит Милевскому должность в структуре Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Артем вернется в киевский клуб?

СМИ: Суркис предложит Милевскому должность в структуре Динамо

Новина українською

Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский не так давно объявил о завершении карьеры.

Впрочем, на этом связь Артема Милевского с "Динамо" не обрывается. По информации Meta-ratings, президент столичного клуба Игорь Суркис в ближайшие дни встретится с Милевским и вполне вероятно, легендарному динамовскому футболисту будет предложена работа в структуре чемпионов страны.

Каким именно направлением сможет заниматься в "Динамо" Милевский, станет известно по итогам встречи футболиста с президентом клуба.

Напомним, что в составе киевского "Динамо" Милевский выступал с 2002 по 2013 год. Во всех турнирах за "бело-синих" он провел 247 матчей, забил 82 гола.

Последней командой в карьере футболиста Милевского был закарпатский "Минай".

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В статье: Артем Милевский Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (5)
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kotіgorok (Чернiгiв)
26.10.2021 в 22:31
Мiля буде тепер мiльйон вiдпрацьовувати що Суркicу винен
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+1
0
ДобрийВечір (Трип’ять)
26.10.2021 в 22:30
В ДК відкривають гендель? А якщо без стьобу то нехай іде на клубний канал й робить свою програму.. Тьома плюс гадьониш- буде вогонь.
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0
0
grasshopper1 (Харьков)
26.10.2021 в 22:18
В бане? Ну норм халаты и телефоны девчонок все в наличии
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+3
0
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Red_Cat (Салоники)
26.10.2021 в 22:15
это просто праздник какой-то!!!
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+3
0
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Ракицкий (Питер)
26.10.2021 в 22:13
Вот житуха-бухал всю карьеру -деньги получал сейчас будет бухать и деньги получать)))Украина страна возможностей(не для всех)
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+3
0


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