Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Суркис предложит Милевскому должность в структуре Динамо
Артем вернется в киевский клуб?
Экс-форвард киевского "
Впрочем, на этом связь Артема Милевского с "Динамо" не обрывается. По информации Meta-ratings, президент столичного клуба Игорь Суркис в ближайшие дни встретится с Милевским и вполне вероятно, легендарному динамовскому футболисту будет предложена работа в структуре чемпионов страны.
Каким именно направлением сможет заниматься в "Динамо" Милевский, станет известно по итогам встречи футболиста с президентом клуба.
Напомним, что в составе киевского "Динамо" Милевский выступал с 2002 по 2013 год. Во всех турнирах за "бело-синих" он провел 247 матчей, забил 82 гола.
Последней командой в карьере футболиста Милевского был закарпатский "Минай".
Популярное сейчас
- Усика включили в топ-10 боксеров 21-го века. А кто находится выше украинца?
- Два матча – и в сборную. Путь Виктора Коваленко
- Металлист перед УПЛ планирует подписать 7-8 футболистов - источник
- Пятеро футболистов Шахтера не сыграют с Ворсклой. Среди них трое украинцев
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО