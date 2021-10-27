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Ковалец был успешно прооперирован после травмы колена

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек вернется в строй через 4-6 месяцев

Ковалец был успешно прооперирован после травмы колена

Фото: ФК Александрия

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Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец был успешно прооперирован после травмы колена. Операция была проведена в Риме.

Ковалец получил травму в матче 11-го тура УПЛ против "Ворсклы". Ожидается, что восстановление футболиста займет от четырех до шести месяцев.

"Чувствую себя прекрасно. Операция, по словам проводившего ее профессора, прошла успешно. Уже сегодня начал делать специальные упражнения – было две тренировки по часу. Через пятнадцать дней должны снять швы и продолжим приводить мышцы в тонус.

Я уже писал это в своем инстаграме, но еще раз хочу искренне поблагодарить всех, кто был и остается со мной рядом в этот непростой период - президент нашего клуба Сергей Анатольевич Кузьменко, каждый тренер, игрок нашей команды, персонал, медики, работники базы, болельщики. Эта поддержка бесценна.

Особую и неповторимую благодарность я выражаю своей жене, без нее пережить все это было бы гораздо сложнее. Они с сынишками — моя опора и смысл жизни. Я ее очень люблю!”, - приводит слова Ковальца официальный сайт "Александрии".

Напомним, в нынешнем сезоне Ковалец провел 11 матчей за "горожан" во всех турнирах. На счету хавбека один гол и две результативные передачи.

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В статье: Кирилл Ковалец ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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