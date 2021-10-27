Верес решил не подписывать контракт с австрийским опорником

В октябре в ровенской команде на просмотре находились два легионера.

Неделю назад "Верес" отказался от услуг левого защитника из Франции Даниэля Ками, а вчера было принято решение не подписывать контракт с опорным полузащитником из Австрии Мануэлем Мартичем. Мартич ранее выступал за австрийские клубы "Санкт-Пельтен", "Рапид" и венгерский "Мезекевешд".

По имеющейся информации, не исключен вариант, что к этим потенциальным новичкам "Верес" может возвратиться уже при подготовке к весенней части сезона.

Напомним, что после 12 туров УПЛ "Верес" занимает восьмое место, имея в своем активе 12 очков.