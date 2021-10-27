Рух - Заря: где и когда смотреть матч кубка Украины

Ощущающий последствия вспышки коронавируса львовский "Рух", готовится к серьезному вызову в кубке Украины. В соперники коллективу Кучука выпал недавний финалист турнира - луганская "Заря". У команды Скрипника ныне тяжелый график и проблема с кадрами, а потому вряд ли стоит ждать от них полностью боевого состава. С другой стороны, может ли наполовину резервный состав "Руха" дать отпор? Узнаем уже в этот четверг.

Смотрите матч 1/8 финала кубка Украины в четверг, 28-го октября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. Легальная интернет трансляция матча "Рух" - "Заря" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Рух" - "Заря" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Рух" - "Заря".