  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух - Заря: где и когда смотреть матч кубка Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух - Заря: где и когда смотреть матч кубка Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Рух" - "Заря", кубок Украины, 28 октября 2021

Рух - Заря: где и когда смотреть матч кубка Украины

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

Ощущающий последствия вспышки коронавируса львовский "Рух", готовится к серьезному вызову в кубке Украины. В соперники коллективу Кучука выпал недавний финалист турнира - луганская "Заря". У команды Скрипника ныне тяжелый график и проблема с кадрами, а потому вряд ли стоит ждать от них полностью боевого состава. С другой стороны, может ли наполовину резервный состав "Руха" дать отпор? Узнаем уже в этот четверг.

Читайте такжеЕще и сэкономили. Известна причина переноса матча Рух - Заря на стадион СКИФ

Смотрите матч 1/8 финала кубка Украины в четверг, 28-го октября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. Легальная интернет трансляция матча "Рух" - "Заря" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Рух" - "Заря" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Рух" - "Заря".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...