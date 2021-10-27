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Селезнев: Слова Поворознюка? Я голов больше забил, чем весь Ингулец

Премьер-лига
(2 голосов)

Футболист ответил на критику со стороны президента "Ингульца"

Селезнев: Слова Поворознюка? Я голов больше забил, чем весь Ингулец

Фото: ФК Минай

Новина українською

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев отреагировал на критику президента "Ингульца" Александра Поворознюка.

"После слов Поворознюка, что он никогда не возьмет меня к себе в команду, я ему набрал. Говорю: "Слушай, что я тебе плохого сделал?". Он мне сказал, что мою карьеру нужно было заканчивать в 2015 году после финала Лиги Европы. Так зато в 2018 году в Турции я выиграл два кубка, а он никогда кубки не выигрывал и что-то будет мне говорить? Я голов больше забил, чем весь "Ингулец".

Футболист должен играть в футбол, а шахтер — работать в шахте. Каждый должен заниматься своим делом. Я не понимаю, когда посторонние люди начинают говорить о футболе. Речи о моем переходе в "Ингулец" вообще не было, я никуда не просился.

Тоже слова Поворознюка: "Если Селезнев футболист — то я испанский летчик". А кто, он футболист? Ты это говоришь человеку, который был на определенном уровне, выигрывал чемпионства, трофеи, выступал рядом с многими футболистами, играл в сборной. Это его, конечно, дело. Пусть говорит, что хочет, я его знать не знаю", - сказал Селезнев в интервью YouTube-каналу SportArena.

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В статье: Евгений Селезнев Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк ФК Минай
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Источник:
SportArena

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Комментарии (5)
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Volder (Ков)
27.10.2021 в 10:53
А кто такой этот кормилец чтобы указывать Поворознюку
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0
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
27.10.2021 в 10:50
Тут оба неправы,несут ахинею.
Ответить
0
0
Мимокрокодил (Киев)
27.10.2021 в 10:44
Обидели мышку, написяли в норку. Дело футболиста (если можно этого деятеля так назвать) - играть, а не комментировать высказывания о себе.
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+3
-1
avatar
Харьковчанин (Харків)
27.10.2021 в 10:43
Підростає експерт для тб
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+3
-1
avatar
Dany_Red (Харків)
27.10.2021 в 10:54
Чекай його в неділю у великому футболі
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0
-1


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