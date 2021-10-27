Селезнев: Слова Поворознюка? Я голов больше забил, чем весь Ингулец

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев отреагировал на критику президента "Ингульца" Александра Поворознюка.

"После слов Поворознюка, что он никогда не возьмет меня к себе в команду, я ему набрал. Говорю: "Слушай, что я тебе плохого сделал?". Он мне сказал, что мою карьеру нужно было заканчивать в 2015 году после финала Лиги Европы. Так зато в 2018 году в Турции я выиграл два кубка, а он никогда кубки не выигрывал и что-то будет мне говорить? Я голов больше забил, чем весь "Ингулец".

Футболист должен играть в футбол, а шахтер — работать в шахте. Каждый должен заниматься своим делом. Я не понимаю, когда посторонние люди начинают говорить о футболе. Речи о моем переходе в "Ингулец" вообще не было, я никуда не просился.

Тоже слова Поворознюка: "Если Селезнев футболист — то я испанский летчик". А кто, он футболист? Ты это говоришь человеку, который был на определенном уровне, выигрывал чемпионства, трофеи, выступал рядом с многими футболистами, играл в сборной. Это его, конечно, дело. Пусть говорит, что хочет, я его знать не знаю", - сказал Селезнев в интервью YouTube-каналу SportArena.