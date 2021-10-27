  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Комитет арбитров УАФ объяснил удаление Тилля в матче Ворскла - Шахтер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Комитет арбитров УАФ объяснил удаление Тилля в матче Ворскла - Шахтер

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Решения рефери игры, по мнению чиновников, были правильными

Комитет арбитров УАФ объяснил удаление Тилля в матче Ворскла - Шахтер

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Комитет арбитров УАФ выступил с разъяснениями эпизода с удалением Оливье Тилля в поединке 12-го тура УПЛ "Ворскла" - "Шахтер" (2:0).

18 мин. Полузащитник "Ворсклы" Оливье Тилль намеренно срывает контратаку игрока "Шахтера" Фернандо, препятствуя продвижению последнего и применяя при этом в противоправной манере руки и корпус. Желтая карточка была вынесена правильно за срыв перспективной атаки.

Читайте такжеЦыганык - об удалении Тилля: При такой ситуации Шахтер пройдет по чемпионату, как по проспекту

28 мин. Игрок "Ворсклы" Тилль решает сыграть ногами против вратаря "Шахтера", нанося безрассудный удар последнему в грудь, пренебрегая и не заботясь о здоровье соперника. VAR, согласно протоколу, осуществил проверку на возможное вынесение прямой красной карточки. Арбитр правильно решил вынести желтую карточку, ставшую второй для этого игрока в матче.

Читайте такжеДиректор Шахтера по коммуникациям: Цыганык – продинамовский эксперт, который подает информацию, как выгодно Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
27.10.2021 в 12:57
Це таки Правила... А як їх застосовувати, то суддівська сфера Питання до су... що Тіль повинен був руками діставатися м'яча? Чи коли голкіпер Шахтаря навіть подивився на шкіряного всі суперники повинні вибігати з карного Це нагадує прецедент "Вакс - Гармаш"! При бажанні суддя може вигнати кого захоче, бо Правила чи скоріш їх трактування це дозволяють! Подивимось, коли іншого гравця нагородять червоною, коли він намагатиметься виборювати м'яч у воротаря НОГАМИ
Ответить
0
0
янковский ян (Запорожье)
27.10.2021 в 13:07
Есть знакомый судья из низших лиг. Так вот он говорит что судья может преспокойно решить исход матча любых более ли менее одинаковых команд. В руках три правила. Офсайд или отсутствие его. Назначение пкнальти или отсутствие его. И карточки с последующим удалением. Так как эти эпизоды арбитр трактует по своему усмотрению. Срыв голевой атаки. Стык опасный для здоровья. Неспортивное поведение.
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
27.10.2021 в 12:33
Беспредел, разве запрещено двумя ногами прыгать сопернику в живот? Ведь две ноги - это не одна, и ноги были прижаты к газону! Беспредел!
Ответить
+2
-2
avatar
scorpius (Ck)
27.10.2021 в 12:24
Цыганык негодует
Ответить
+2
-1
avatar
ascent (Луксор)
27.10.2021 в 12:34
Просто нервно улыбается...
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...