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Комитет арбитров УАФ объяснил удаление Тилля в матче Ворскла - Шахтер
Решения рефери игры, по мнению чиновников, были правильными
Фото: ФК Ворскла
Комитет арбитров УАФ выступил с разъяснениями эпизода с удалением Оливье Тилля в поединке 12-го тура УПЛ "Ворскла" - "Шахтер" (2:0).
18 мин. Полузащитник "Ворсклы" Оливье Тилль намеренно срывает контратаку игрока "Шахтера" Фернандо, препятствуя продвижению последнего и применяя при этом в противоправной манере руки и корпус. Желтая карточка была вынесена правильно за срыв перспективной атаки.
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