Комитет арбитров УАФ объяснил удаление Тилля в матче Ворскла - Шахтер

Комитет арбитров УАФ выступил с разъяснениями эпизода с удалением Оливье Тилля в поединке 12-го тура УПЛ "Ворскла" - "Шахтер" (2:0).

18 мин. Полузащитник "Ворсклы" Оливье Тилль намеренно срывает контратаку игрока "Шахтера" Фернандо, препятствуя продвижению последнего и применяя при этом в противоправной манере руки и корпус. Желтая карточка была вынесена правильно за срыв перспективной атаки.

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28 мин. Игрок "Ворсклы" Тилль решает сыграть ногами против вратаря "Шахтера", нанося безрассудный удар последнему в грудь, пренебрегая и не заботясь о здоровье соперника. VAR, согласно протоколу, осуществил проверку на возможное вынесение прямой красной карточки. Арбитр правильно решил вынести желтую карточку, ставшую второй для этого игрока в матче.