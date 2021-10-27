Воспитанник Динамо рассказал, что согласился бы на предложение от Шахтера

Воспитанник "Динамо", а ныне полузащитник казахстанского "Турана" Евгений Чумак рассказал о том, или смог бы он перейти в "Шахтер".

- Если бы сейчас мог что-то изменить в своей карьере, чтобы это было?

- Не знаю, если брать период в "Динамо", то в принципе все было хорошо. Я выполнял свою работу, тренерам нравилось, а потом что-то пошло не так. Ничего бы не изменил. Жизнь продолжается, надо продолжать заниматься футболом, мне всего 26 лет. Еще 7-9 лет есть в футболе. Буду стараться продолжать играть, выйти на другой уровень, вернуть свою прежнюю форму.

- "Динамо" для тебя все равно любовь или как-то иначе к нему относишься после того, как покинул клуб?

- Первое время было очень обидно, что так непонятно поступили со своим воспитанником. Сейчас уже много лет прошло, смотрю на это другими глазами, не зацикливаюсь и просто живу дальше.

- Если бы было предложение от "Шахтера" - принял бы?

- На сегодняшний день - да. Но на тот момент, когда был в "Динамо", конечно, нет. "Динамо" в сердце, но футбол есть футбол. Почему не поиграть в команде, где играют в хороший футбол, ежегодно Лига чемпионов. Любой адекватный футболист согласится. Если выбирать между "Динамо" и "Шахтером", конечно, "Динамо", здесь и речи быть не может. А если между Грузией и "Шахтером", конечно, донецкий клуб.

- В какой клуб никогда в жизни не пошел бы играть?

- Наверное, нет такого клуба. "Шевардени"? Да, туда бы не вернулся (смеется - прим.), - сказал Чумак.