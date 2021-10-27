КУ. Верес - Ворскла 1:3. Падение красно-черной крепости

"Верес" хорошо играет в Луцке. Как для новичка элиты, можно сказать, что идеально. В шести домашних играх этого сезона, коллектив Вирта не проигрывал, поровну распределив количество побед и ничьих. Свой опыт игры на волшебном для "красно-черных" стадионе "Авангард" имеет и полтавская "Ворскла". Идущая на третьем месте команда Максимова гостила у "Вереса" в середине августа, сыграв вничью 1:1. Сегодня - вторая встреча сторон, но в отличие от предыдущего раза, ничьи здесь быть не могло. Кто-то точно победит, а кто-то, с такой же вероятностью, покинет турнир.

Год назад Юрий Максимов поверхностно отнесся к первым стадиям кубка, выпуская в основном резервистов и молодежь. За это его в 1/8 финала наказал "Агробизнес". В эту среду наставник показал, что умеет учиться на ошибках, а потому пустил своих лучших бойцов, заменив после игры с "Шахтером" лишь одного Скляра. У "Вереса" изменений было больше. Здесь и резервный (или кубковый, кому как удобнее) вратарь Кичак, и неосновные Махнев и Сергея Шестаков, и отсутствие форварда Михаила Шестакова. Вместо последнего вышел Михаил Сергийчук для которого любая встреча с "Ворсклой" - особенная. Почему? Объясняем.

В свое время нападающий играл за полтавскую команду, но закрепиться не сумел. Посчитав, что его недооценили, он долго ждал время для вендетты, которая могла случиться в матче августа. Однако при счете 1:1 Михаил не реализовал пенальти, плоховато пробив паненкой. Сегодня - вторая попытка. Моменты у нападающего были. Не удары с точки конечно, но два прекрасных выхода на ударные позиции он не использовал. Сначала на пути встал Якубу, потом - Дмитрий Ризнык. Кипер полтавчан вообще весь первый тайм подтверждал, что он в форме, вытаскивая тяжелые удары Дахновского и Пасича. Как вы поняли, хозяева что-то создавали, но реализация была на очень низком уровне.

У "Ворсклы" - наоборот. Букета моментов не было, но свой шанс они использовали идеально. Степанюк протащил мяч по центру и своевременно отпасовал на Кане. Прыткий полузащитник принял сферу в штрафной, а после с острого угла пробил мимо Кичак. Где-то на трибунах должен был улыбнуться Юрий Максимов. Его команда не превосходила соперника по игре, но получила очень важно преимущество в счете. Нельзя не сказать, что существует вероятность офсайда у Кане во время передачи Степанюка. Тяжело судить по тем повторам, которые были показаны.

Минимальное отставание - не приговор. Минимальное преимущество - еще не залог победы. Примерно с таким настроем выходили футболисты на второй тайм, понимая, что шансы на победу есть у каждой стороны. Но это было так до 67 минуты. Первый гвоздь в крышку гроба интриги вбил Пешич. Вингер, игравший сегодня на фланге полузащите, перевисел в воздухе Немчанинова и точно пробил головой в ворота Кичака. Спустя время матч можно было закрывать. Началось все с Дмитрия Ризныка, который почувствовав уверенность после нескольких сейвов, решил пойти в обводку мимо несколько соперников "Вереса", но немного отпустил мяч мимо от себя уже за пределами штрафной. В него там влетел Дахновский, нарушив правила. Решение арбитра - красная. Как нам кажется, спорная.

Матч можно было доигрывать, но, как и во вчерашней битвы "Металлиста 1925" и "Александрии", команды обменялись голами в концовке. Сначала Яворский, в классном прыжке, пробил после подачи углового, а уже в компенсированное время Сергийчук таки забил своей экс-команде, уверенно реализовав пенальти. Однако вендеттой это назвать не выйдет. Команда Михаила сегодня проиграла. Команда Михаила сегодня вылетела.

А "Ворскла" шагает в четвертьфинал кубка Украины. Судя по сегодняшнего составу, у Юрия Максимова есть свои планы на этот трофей.

Кубок Украины. 1/8 финала

27 октября. Луцк, стадион "Авангард"

"Верес" - "Ворскла" 1:3

Гол: Сергийчук 90+3 (п) - Кане 21, Пешич 67, Яворский 83

"Ворскла": Ризнык – Пердута, Тамм, Яворский, Якубу (Кушниренко 73) – Пешич, Челядин, Тилль (Хрипчук 89), Кане (Амилькар 87) – Степанюк (Павлюк 87), Рангел

"Верес": Кичак – Шестаков (Солдат 73), Гончаренко, Махнев, Немчанинов – Петько, Полюлях (Панасенко 63) – Дахновский, Гегедош (Тимофеенко 73), Г.Пасич - Сергийчук

Предупреждения: Г.Пасич 11, Петько 54, Панасенко 65, Сергийчук 87 - Степанюк 56, Яворский 74

Удаление: Дахновский 71