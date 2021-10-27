Остап Маркевич после поражения Черноморцу в 4-м туре подавал в отставку

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркевич был намерен покинуть свой пост после поражения в матче 4-го тура УПЛ от "Черноморца" (2:3).

Тренер подал в отставку, которая не была принята руководством клуба. Таким образом, специалист получил некоторый кредит доверия.

Об этом, ссылаясь на слова Остапа Маркевича, сообщили журналисты ТК "Футбол".

Напомним, что после 12 туров "Мариуполь" с 4 очками замыкает турнирную таблицу чемпионата УПЛ.