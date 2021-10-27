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Остап Маркевич после поражения Черноморцу в 4-м туре подавал в отставку
Которая не была принята руководством клуба
Фото: ФК Мариуполь
Главный тренер "
Тренер подал в отставку, которая не была принята руководством клуба. Таким образом, специалист получил некоторый кредит доверия.
Об этом, ссылаясь на слова Остапа Маркевича, сообщили журналисты ТК "Футбол".
Напомним, что после 12 туров "Мариуполь" с 4 очками замыкает турнирную таблицу чемпионата УПЛ.
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Источник:ТК Футбол
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