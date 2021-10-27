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Остап Маркевич после поражения Черноморцу в 4-м туре подавал в отставку

Премьер-лига
(1 голосов)

Которая не была принята руководством клуба

Остап Маркевич после поражения Черноморцу в 4-м туре подавал в отставку

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич был намерен покинуть свой пост после поражения в матче 4-го тура УПЛ от "Черноморца" (2:3).

Тренер подал в отставку, которая не была принята руководством клуба. Таким образом, специалист получил некоторый кредит доверия.

Об этом, ссылаясь на слова Остапа Маркевича, сообщили журналисты ТК "Футбол".

Напомним, что после 12 туров "Мариуполь" с 4 очками замыкает турнирную таблицу чемпионата УПЛ.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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c99baf (Харьков)
27.10.2021 в 18:05
Ошибка руководства что его вообще назначили тренером,он хуже физрука.
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Fishing 555 (Rivne)
27.10.2021 в 17:44
Остап: з Динамо в 2х іграх будемо грати на перемогу. Вже 0:2
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