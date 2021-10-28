Гринь о своей травме: Все хорошо, хозяйство на месте

Хавбек " Александрии " Сергей Гринь рассказал о травме паха, которую он получил в матче с "Ворсклой" (1:2).

— Сергей, в матче с "Ворсклой" вы ценой травмы спасли ворота от гола. Насколько мы знаем, вы перенесли операцию. Хотели бы поинтересоваться, как проходит ваше восстановление?

— Да все вроде хорошо пока. Начинается процесс заживления, прям такой хороший. И доктора дают хорошие прогнозы, но не будем спешить, время покажет. Пока все идет по плану, даже лучше.

— А можно узнать, что конкретно вы повредили?

— Ну я думаю на видео было видно, что я повредил (смеется). Хозяйство на месте.

— Каковы прогнозы на ваше возвращение на поле, сколько займет процесс реабилитации?

— Я так понимаю, что от месяца до трех, плюс-минус.