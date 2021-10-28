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Гринь о своей травме: Все хорошо, хозяйство на месте
Хавбек уже перенес операцию
фото - ФК Олександрія
Хавбек "
— Сергей, в матче с "Ворсклой" вы ценой травмы спасли ворота от гола. Насколько мы знаем, вы перенесли операцию. Хотели бы поинтересоваться, как проходит ваше восстановление?
— Да все вроде хорошо пока. Начинается процесс заживления, прям такой хороший. И доктора дают хорошие прогнозы, но не будем спешить, время покажет. Пока все идет по плану, даже лучше.
— А можно узнать, что конкретно вы повредили?
— Ну я думаю на видео было видно, что я повредил (смеется). Хозяйство на месте.
— Каковы прогнозы на ваше возвращение на поле, сколько займет процесс реабилитации?
— Я так понимаю, что от месяца до трех, плюс-минус.
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