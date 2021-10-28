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Гринь о своей травме: Все хорошо, хозяйство на месте

Премьер-лига
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Хавбек уже перенес операцию

Гринь о своей травме: Все хорошо, хозяйство на месте

фото - ФК Олександрія

Новина українською

Хавбек "Александрии" Сергей Гринь рассказал о травме паха, которую он получил в матче с "Ворсклой" (1:2).

— Сергей, в матче с "Ворсклой" вы ценой травмы спасли ворота от гола. Насколько мы знаем, вы перенесли операцию. Хотели бы поинтересоваться, как проходит ваше восстановление?

— Да все вроде хорошо пока. Начинается процесс заживления, прям такой хороший. И доктора дают хорошие прогнозы, но не будем спешить, время покажет. Пока все идет по плану, даже лучше.

— А можно узнать, что конкретно вы повредили?

— Ну я думаю на видео было видно, что я повредил (смеется). Хозяйство на месте.

— Каковы прогнозы на ваше возвращение на поле, сколько займет процесс реабилитации?

— Я так понимаю, что от месяца до трех, плюс-минус.

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В статье: ФК Александрия Сергей Гринь
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Источник:
fanday

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Комментарии (1)
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Джаба Канкава (Днепропетровск)
28.10.2021 в 00:19
Скорейшего восстановления.Лучше наверное гол пропустить чем так в штангу влететь...
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