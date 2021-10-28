СК Днепр-1 обновил свой клубный автобус

СК "Днепр-1" и титульный спонсор клуба Parimatch презентовали видеоролик, в котором показали, как выглядит автобус первой команды после обновления дизайна.

Клубный лайнер раскрасили в клубные цвета и добавили девиз Parimatch "Заряджені перемагати".

Ранее болельщики уже могли увидеть клубный автобус перед матчем с "Колосом". Кстати, обновка получилась фартовой для "Днепра-1", ведь он обыграл соперника из Ковалевки 2:0. Теперь днепрян ожидает домашняя встреча с "Минаем" (01.11, 17:00).