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СК Днепр-1 обновил свой клубный автобус
У днепрян новый лайнер
Клубный лайнер раскрасили в клубные цвета и добавили девиз Parimatch "Заряджені перемагати".
Ранее болельщики уже могли увидеть клубный автобус перед матчем с "Колосом". Кстати, обновка получилась фартовой для "Днепра-1", ведь он обыграл соперника из Ковалевки 2:0. Теперь днепрян ожидает домашняя встреча с "Минаем" (01.11, 17:00).
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