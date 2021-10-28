  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СК Днепр-1 обновил свой клубный автобус
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СК Днепр-1 обновил свой клубный автобус

Премьер-лига
(1 голосов)

У днепрян новый лайнер

СК Днепр-1 обновил свой клубный автобус

Новина українською

СК "Днепр-1" и титульный спонсор клуба Parimatch презентовали видеоролик, в котором показали, как выглядит автобус первой команды после обновления дизайна.

Клубный лайнер раскрасили в клубные цвета и добавили девиз Parimatch "Заряджені перемагати".

Ранее болельщики уже могли увидеть клубный автобус перед матчем с "Колосом". Кстати, обновка получилась фартовой для "Днепра-1", ведь он обыграл соперника из Ковалевки 2:0. Теперь днепрян ожидает домашняя встреча с "Минаем" (01.11, 17:00).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...