Полузащитник Шахтера интересен многим клубам АПЛ

Атакующий полузащитник "Шахтера" Манор Соломон попал в сферу интересов нескольких клубов АПЛ. Об этом сообщает TeamTalk.

Еще до перехода израильтянина в донецкий клуб, интерес к нему проявлял "Манчестер Сити", который продолжает отслеживать прогресс Соломона.

"Арсенал" и "Астон Вилла" ранее также приценивались к хавбеку, и ныне эти клубы ожидают, что смогут договориться с "горняками" по трансферу Соломона в январе.

Среди претендентов на Манора называют "Тоттенхэм", "Эвертон", "Брайтон" и "Саутгемптон", которые также активно наблюдают за ситуацией вокруг футболиста.

Контракт Соломона с "Шахтером" рассчитано до конца 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро.

В нынешнем сезоне израильтянин провел 17 матчей за "оранжево-черных" во всех турнирах, забил два гола и выполнил два ассиста.

Напомним, этим летом сообщалось о том, что "Аталанта" интересовалась Соломоном и готова была предложить "Шахтеру" 20 миллионов евро за игрока, но "горняки" просили гораздо больше.