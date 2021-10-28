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Полузащитник Шахтера интересен многим клубам АПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Один из лидеров донецкого клуба

Полузащитник Шахтера интересен многим клубам АПЛ

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Атакующий полузащитник "Шахтера" Манор Соломон попал в сферу интересов нескольких клубов АПЛ. Об этом сообщает TeamTalk.

Еще до перехода израильтянина в донецкий клуб, интерес к нему проявлял "Манчестер Сити", который продолжает отслеживать прогресс Соломона.

"Арсенал" и "Астон Вилла" ранее также приценивались к хавбеку, и ныне эти клубы ожидают, что смогут договориться с "горняками" по трансферу Соломона в январе.

Среди претендентов на Манора называют "Тоттенхэм", "Эвертон", "Брайтон" и "Саутгемптон", которые также активно наблюдают за ситуацией вокруг футболиста.

Контракт Соломона с "Шахтером" рассчитано до конца 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро.

В нынешнем сезоне израильтянин провел 17 матчей за "оранжево-черных" во всех турнирах, забил два гола и выполнил два ассиста.

Напомним, этим летом сообщалось о том, что "Аталанта" интересовалась Соломоном и готова была предложить "Шахтеру" 20 миллионов евро за игрока, но "горняки" просили гораздо больше.

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В статье: Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон) "Саутгемптон" Брайтон энд Хоув Альбион Манор Соломон
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Источник:
TeamTalk

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Комментарии (2)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.10.2021 в 12:43
Ніхто його не купить за 20 млн. Є. За які послуги?)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.10.2021 в 12:41
Продавайте!!!
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