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Полузащитник Шахтера интересен многим клубам АПЛ
Один из лидеров донецкого клуба
Фото: ФК Шахтер Донецк
Атакующий полузащитник "Шахтера" Манор Соломон попал в сферу интересов нескольких клубов АПЛ. Об этом сообщает TeamTalk.
Еще до перехода израильтянина в донецкий клуб, интерес к нему проявлял "Манчестер Сити", который продолжает отслеживать прогресс Соломона.
"Арсенал" и "Астон Вилла" ранее также приценивались к хавбеку, и ныне эти клубы ожидают, что смогут договориться с "горняками" по трансферу Соломона в январе.
Среди претендентов на Манора называют "Тоттенхэм", "Эвертон", "Брайтон" и "Саутгемптон", которые также активно наблюдают за ситуацией вокруг футболиста.
Контракт Соломона с "Шахтером" рассчитано до конца 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро.
В нынешнем сезоне израильтянин провел 17 матчей за "оранжево-черных" во всех турнирах, забил два гола и выполнил два ассиста.
Напомним, этим летом сообщалось о том, что "Аталанта" интересовалась Соломоном и готова была предложить "Шахтеру" 20 миллионов евро за игрока, но "горняки" просили гораздо больше.
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