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Динамо не получит 5 млн долларов за трансфер Дерлиса Гонсалеса

Премьер-лига
(2 голосов)

Парагвайцы готовы принять санкции ФИФА

Динамо не получит 5 млн долларов за трансфер Дерлиса Гонсалеса

Фото: ФК Сантос

Новина українською

Парагвайская "Олимпия" в ближайшее время вряд ли сможет выполнить финансовые обязательства перед киевским "Динамо". Клуб из Асунсьона до сих пор не рассчитался за трансфер вингера Дерлиса Гонсалеса.

"Мы приложили усилия, но еще не собрали необходимую сумму. Собираемся принять санкции ФИФА.

Мы собрали около 2 миллионов евро. Могли бы собрать и необходимую сумму, но у нас возникли проблемы", – сказал финансовый советник "Олимпии" Мануэль Феррейра.

Напомним, что в октябре CAS обязал парагвайский клуб выплатить долг "Динамо" за Гонсалеса 5 миллионов долларов в течение 45 дней. Отмечается, что общие долги "Олимпии" составляют 53 миллиона долларов. Скорее всего, клуб получит трансферный бан.

Дерлис перебрался в "Олимпию" в начале 2020 года. За киевское "Динамо" форвард выступал в 2015-18 годах, после чего играл на правах аренды в "Сантосе".

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В статье: Динамо (Киев) Олимпия (Парагвай) Дерлис Гонсалес
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Источник:
D10

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Комментарии (2)
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royalstas (Вінниця)
28.10.2021 в 13:46
Мда чого ж в Китай не толкнути... навіть за ущербного Кадара 5 взяли за Дерліса і 10 можна було просити китайці добре платять....
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zafo38
28.10.2021 в 13:39
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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