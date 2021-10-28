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Утверждены даты и время начала матчей 15-го и 16-го туров УПЛ
Расписание матчей 15 и 16 туров чемпионата Украины
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 15 и 16 туров Лиги сезона 2021/22 годов.
15-й тур
19 ноября (пятница)
Черноморец - Динамо 19:30
20 ноября (суббота)
Львов — Заря 14:00
Шахтер - Рух 17:00
Днепр-1 - Александрия 19:30
21 ноября (воскресенье)
Минай — Ингулец 14:00
Ворскла - Мариуполь 17:00
Десна — Колос 19:30
22 ноября (понедельник)
Верес — Металлист 1925 19:30
16-й тур
26 ноября (пятница)
Мариуполь - Львов 19:30
27 ноября (суббота)
Минай - Динамо 14:00
Черноморец — Десна 17:00
Днепр-1 — Ворскла 19:30
28 ноября (воскресенье)
Ингулец — Шахтер 14:00
Рух — Металлист 1925 17:00
Колос — Верес 19:30
29 ноября (понедельник)
Александрия - Заря 19:30
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