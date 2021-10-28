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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Утверждены даты и время начала матчей 15-го и 16-го туров УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Расписание матчей 15 и 16 туров чемпионата Украины

Утверждены даты и время начала матчей 15-го и 16-го туров УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 15 и 16 туров Лиги сезона 2021/22 годов.

15-й тур

19 ноября (пятница)

Черноморец - Динамо 19:30

20 ноября (суббота)

Львов — Заря 14:00

Шахтер - Рух 17:00

Днепр-1 - Александрия 19:30

21 ноября (воскресенье)

Минай — Ингулец 14:00

Ворскла - Мариуполь 17:00

Десна — Колос 19:30

22 ноября (понедельник)

Верес — Металлист 1925 19:30

16-й тур

26 ноября (пятница)

Мариуполь - Львов 19:30

27 ноября (суббота)

Минай - Динамо 14:00

Черноморец — Десна 17:00

Днепр-1 — Ворскла 19:30

28 ноября (воскресенье)

Ингулец — Шахтер 14:00

Рух — Металлист 1925 17:00

Колос — Верес 19:30

29 ноября (понедельник)

Александрия - Заря 19:30

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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