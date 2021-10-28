Во время паузы в чемпионате Днепр-1 планирует провести вакцинацию

После двух ближайших туров клубы Украинской Премьер-лиги из-за матчей сборных и паузы в календаре уйдут на двухнедельные каникулы.

"Днепр-1" решил воспользоваться ноябрьским "окном" в чемпионате, чтобы провести вакцинацию в своем коллективе. Ранее спортивный директор днепрян Андрей Русол в одном из своих интервью говорил о том, что этот вопрос "Днепр-1" перенес на зимний антракт.

По информации источника, учитывая сложившуюся сложную эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом по всей стране, клубом было принято решение провести вакцинацию в клубе в ноябре, когда у команд будет двухнедельная пауза между играми.

Вакцинация будет добровольной, заставлять футболистов вакцинироваться в обязательном порядке клуб никого не будет.

Напомним, после 12 туров УПЛ "Днепр-1" занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков. В предстоящих двух турах чемпионата днепрян ждут матчи с "Минаем" (1 ноября) и "Ингульцом" (7 ноября).