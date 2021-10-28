Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Во время паузы в чемпионате Днепр-1 планирует провести вакцинацию
Вакцинация будет добровольной
Фото: Днепр-1
После двух ближайших туров клубы Украинской Премьер-лиги из-за матчей сборных и паузы в календаре уйдут на двухнедельные каникулы.
"Днепр-1" решил воспользоваться ноябрьским "окном" в чемпионате, чтобы провести вакцинацию в своем коллективе. Ранее спортивный директор днепрян Андрей Русол в одном из своих интервью говорил о том, что этот вопрос "Днепр-1" перенес на зимний антракт.
По информации источника, учитывая сложившуюся сложную эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом по всей стране, клубом было принято решение провести вакцинацию в клубе в ноябре, когда у команд будет двухнедельная пауза между играми.
Вакцинация будет добровольной, заставлять футболистов вакцинироваться в обязательном порядке клуб никого не будет.
Напомним, после 12 туров УПЛ "Днепр-1" занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков. В предстоящих двух турах чемпионата днепрян ждут матчи с "Минаем" (1 ноября) и "Ингульцом" (7 ноября).
Популярное сейчас
- В Аргентине ликуют. Бавария прервала погоню за вечным рекордом Ривер Плейта
- ВИДЕО, как Зинченко едва не забил из-за штрафной, а затем Вест Хэм выиграл по пенальти у Ман Сити
- Барселона определилась с фаворитом на пост нового главного тренера
- Арендарук: До того, как Влада Седан ушла от Борячука к Зинченко, они были лучшими друзьями
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО