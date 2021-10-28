  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Во время паузы в чемпионате Днепр-1 планирует провести вакцинацию
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Во время паузы в чемпионате Днепр-1 планирует провести вакцинацию

Премьер-лига
(1 голосов)

Вакцинация будет добровольной

Во время паузы в чемпионате Днепр-1 планирует провести вакцинацию

Фото: Днепр-1

Новина українською

После двух ближайших туров клубы Украинской Премьер-лиги из-за матчей сборных и паузы в календаре уйдут на двухнедельные каникулы.

"Днепр-1" решил воспользоваться ноябрьским "окном" в чемпионате, чтобы провести вакцинацию в своем коллективе. Ранее спортивный директор днепрян Андрей Русол в одном из своих интервью говорил о том, что этот вопрос "Днепр-1" перенес на зимний антракт.

По информации источника, учитывая сложившуюся сложную эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом по всей стране, клубом было принято решение провести вакцинацию в клубе в ноябре, когда у команд будет двухнедельная пауза между играми.

Вакцинация будет добровольной, заставлять футболистов вакцинироваться в обязательном порядке клуб никого не будет.

Напомним, после 12 туров УПЛ "Днепр-1" занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков. В предстоящих двух турах чемпионата днепрян ждут матчи с "Минаем" (1 ноября) и "Ингульцом" (7 ноября).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...