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Ярославский: Если Металлист будет претендовать на деньги Лиги чемпионов, то сон у некоторых пропадет

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

В Харькове уже видят клуб в еврокубках

Ярославский: Если Металлист будет претендовать на деньги Лиги чемпионов, то сон у некоторых пропадет

Фото: metalist.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о своих планах, как улучшить УПЛ.

"Я не буду инициировать какие-то сборы УПЛ или что-то еще. Я не общественный деятель. Я буду заниматься "Металлистом". У нас будет такой состав, что мы будем достойно в Европе выступать. Слабый чемпионат влияет на выступления в еврокубках? Если появляется "Металлист", то, наверное, иначе будут усиливаться "Шахтер" и "Динамо", "Заря" и "Днепр".

Нужен естественный толчок, а не собрания УПЛ, мол, давайте что-то менять.

А если появится "Металлист" и будет, скажем так, претендовать на деньги Лиги чемпионов, то сон у некоторых пропадет", - сказал Ярославский.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
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Комментарии (13)
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Alle Garage (Харьков)
28.10.2021 в 18:01
Ох уж этот пафос… Ну и насмешило то, что он включил в список типа самых сильных команд Зарю. Да луганчанам хоть бы вообще не самоликвидироваться, не то что усиливаться. Интересно, почему Ярославский не упомянул команду олигарха Жеваго (Ворсклу), которая и по составу и по игре сейчас действительно 3-я команда страны.
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дід Сашко
28.10.2021 в 17:38
Не кажи гоп поки неперескочив!От приб"ємо сьогодні Колос без допомоги,а в слідуючому раунді Шахтар чи Динамо тоді можна і про євро кубки помріяти.
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0
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
28.10.2021 в 17:31
Балачки!
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.10.2021 в 17:28
Голубая братия начинает бздеть!
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0
0
avatar
walcom (Киев)
28.10.2021 в 17:39
ржавая начала вонять)
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.10.2021 в 17:26
у некоторОГО!
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0
0
avatar
дід Сашко
28.10.2021 в 16:47
Поки що видно гарну роботу з судями.
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+6
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
28.10.2021 в 16:48
Не бреши дядьку, цього нема !
Ответить
+3
-6
avatar
walcom (Киев)
28.10.2021 в 17:40
сними розовые очки
+1
0
БульбаШ (Харьков) (ХАРЬКОВ)
28.10.2021 в 16:45
Динамический- динамовский
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+2
-5
avatar
Динамiт (Василькiв)
28.10.2021 в 16:47
Великий та товстий тобi в дупу !
Ответить
+4
-2
БульбаШ (Харьков) (ХАРЬКОВ)
28.10.2021 в 16:44
Намёк на динамический мусоровоз)
Ответить
+3
-6
vladislav (Харьков)
28.10.2021 в 16:41
Супер ! Мне нравится ответ Ярославского. Коротко и в точку.
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+3
-6


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