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Ярославский: Если Металлист будет претендовать на деньги Лиги чемпионов, то сон у некоторых пропадет
В Харькове уже видят клуб в еврокубках
Фото: metalist.ua / Автор: неизвестен
Президент "
"Я не буду инициировать какие-то сборы УПЛ или что-то еще. Я не общественный деятель. Я буду заниматься "Металлистом". У нас будет такой состав, что мы будем достойно в Европе выступать. Слабый чемпионат влияет на выступления в еврокубках? Если появляется "Металлист", то, наверное, иначе будут усиливаться "Шахтер" и "Динамо", "Заря" и "Днепр".
Нужен естественный толчок, а не собрания УПЛ, мол, давайте что-то менять.
А если появится "Металлист" и будет, скажем так, претендовать на деньги Лиги чемпионов, то сон у некоторых пропадет", - сказал Ярославский.
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