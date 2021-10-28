Ярославский: Если Металлист будет претендовать на деньги Лиги чемпионов, то сон у некоторых пропадет

Президент " Металлиста " Александр Ярославский рассказал о своих планах, как улучшить УПЛ.

"Я не буду инициировать какие-то сборы УПЛ или что-то еще. Я не общественный деятель. Я буду заниматься "Металлистом". У нас будет такой состав, что мы будем достойно в Европе выступать. Слабый чемпионат влияет на выступления в еврокубках? Если появляется "Металлист", то, наверное, иначе будут усиливаться "Шахтер" и "Динамо", "Заря" и "Днепр".

Нужен естественный толчок, а не собрания УПЛ, мол, давайте что-то менять.

А если появится "Металлист" и будет, скажем так, претендовать на деньги Лиги чемпионов, то сон у некоторых пропадет", - сказал Ярославский.